Prisión sin fianza para el presunto autor del incendio de Las Peñas de Riglos

Un juez ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el joven de 28 años detenido el pasado miércoles por su supuesta responsabilidad en el inicio de las llamas que asolan la provincia oscense. Según han informado fuentes próximas a la investigación a la agencia EFE, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil procedieron al arresto del individuo por un presunto delito de estragos forestales. Tras pasar a disposición judicial, el acusado ha ingresado este viernes en el centro penitenciario de Zuera, ubicado en Zaragoza.

El siniestro, que comenzó el pasado lunes en la zona de Las Peñas de Riglos, ha adquirido unas proporciones considerables durante los últimos días. Hasta el momento, el fuego ha calcinado más de 11.000 hectáreas de terreno natural. La gravedad de la situación y la proximidad de las llamas a los núcleos habitados han obligado a las autoridades a evacuar a más de 850 personas en total. Estas medidas preventivas han afectado a los residentes de dieciocho poblaciones distintas, mientras que otras dos localidades han tenido que ser confinadas para garantizar la seguridad de sus habitantes.

En concreto, la Dirección General de la Guardia Civil ha especificado que las poblaciones que han tenido que ser desalojadas a causa del denso humo y el avance del frente son Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Santa María de la Peña, Triste, Peña Estación, Yeste, Atarés, Anzánigo y Osia. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han desplegado en la zona para asegurar que el abandono de los domicilios se produzca de forma ordenada y sin incidentes de gravedad.

En cuanto a los trabajos de los equipos de emergencias, los profesionales han logrado consolidar un 40 por ciento del perímetro afectado. Sin embargo, los bomberos y brigadistas han tenido que hacer frente a una jornada especialmente complicada, marcada por la inestabilidad meteorológica. La aparición de una tormenta a primera hora de la tarde de este viernes ha dificultado enormemente las labores de extinción, obligando a reajustar la estrategia sobre el terreno para evitar rebrotes.

Para combatir este desastre medioambiental, el dispositivo ha contado a lo largo del día con la participación de 38 medios aéreos y alrededor de 600 efectivos. Las tareas no se detendrán durante la noche, periodo en el que está previsto que actúen 16 brigadas terrestres, 12 autobombas y 3 máquinas pesadas pertenecientes al operativo del Gobierno de Aragón. Por su parte, en el despliegue de seguridad participan agentes del Seprona, el Equipo Pegaso, Unidades de Seguridad Ciudadana, la Unidad Aérea y la Agrupación de Tráfico.