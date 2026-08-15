Gran despliegue de la Guardia Civil para frenar una rave ilegal en Cáceres

La Guardia Civil mantiene desplegado un amplio dispositivo de seguridad ante la concentración multitudinaria no autorizada que se celebra en La Granja (Cáceres) desde la noche del pasado jueves. El operativo busca mantener el orden público, reducir los riesgos asociados a la fiesta e impedir que continúe aumentando el número de asistentes y vehículos.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, los agentes mantienen vigilado el perímetro de la concentración y realizan controles permanentes tanto en el entorno como en las principales vías de acceso a la localidad.

El objetivo es impedir la llegada de nuevos asistentes y evitar que siga creciendo la concentración, que comenzó el jueves y se ha prolongado durante varias jornadas.

El dispositivo incluye labores de vigilancia, prevención y control de accesos, además de actuaciones destinadas a garantizar la seguridad ciudadana. Los agentes también mantienen vigilancia sobre las carreteras próximas a la zona donde se desarrolla la fiesta no autorizada.

Auxilios sanitarios durante la fiesta

Durante el desarrollo del dispositivo, los agentes han tenido que intervenir en distintos auxilios sanitarios.

Entre estas actuaciones figura el traslado involuntario de un hombre a un centro hospitalario debido al consumo de sustancias estupefacientes.

La Guardia Civil continúa prestando asistencia a las personas que puedan necesitarla mientras mantiene las labores de seguridad y control en el entorno de la concentración.

Un dispositivo que continúa este sábado

Durante la jornada de este sábado, los agentes mantienen el despliegue para controlar los accesos y vigilar tanto la zona de la concentración como las carreteras cercanas.

El operativo combina la vigilancia del perímetro, el control de accesos, la prevención, el auxilio a personas y la seguridad ciudadana, según las fuentes de la Guardia Civil.

La presencia policial tiene también como finalidad minimizar los riesgos derivados de la celebración de una concentración multitudinaria que no cuenta con autorización.