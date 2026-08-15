Muere un hombre tras caer unos 200 metros durante una ruta de montaña en Somiedo

Un hombre ha fallecido este sábado tras sufrir una caída de unos 200 metros mientras realizaba una ruta de montaña entre los lagos de Saliencia y el pico Bígaros, en el concejo asturiano de Somiedo. La Guardia Civil fue el primer servicio en llegar al lugar y confirmó que el excursionista presentaba lesiones incompatibles con la vida.

El Centro de Coordinación de Emergencias del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recibió el aviso a las 11.24 horas. La llamada alertaba de que un hombre que se encontraba realizando una ruta había sufrido una caída de unos 200 metros.

El SEPA movilizó de inmediato al Grupo de Rescate, a bordo del helicóptero medicalizado, y a tres efectivos de bomberos del parque de Proaza, que se desplazaron por tierra hasta la zona del accidente.

También el servicio de emergencias de Castilla y León recibió una llamada de alerta y movilizó efectivos de bomberos por tierra y un medio aéreo para participar en la intervención.

La Guardia Civil llegó primero

La Guardia Civil fue el primer equipo de emergencias en alcanzar el lugar del accidente. Los agentes comprobaron que el hombre presentaba lesiones incompatibles con la vida.

Hasta la zona se desplazaron posteriormente efectivos del Grupo de Rescate del SEPA, dos bomberos rescatadores y un médico rescatador. El helicóptero medicalizado tuvo que quedar en La Farrapona, desde donde los profesionales continuaron el recorrido a pie hasta el punto en el que se encontraba el fallecido.

También participaron en el dispositivo los bomberos del parque de Proaza y efectivos procedentes de Castilla y León.

Pendientes de retirar el cuerpo

La Guardia Civil se ha hecho cargo de los trámites para el levantamiento del cuerpo sin vida. Los equipos de emergencia permanecen en la zona a la espera de las indicaciones de los agentes para poder extraer el cadáver.

Las condiciones meteorológicas han impedido por el momento utilizar medios aéreos para completar la intervención, por lo que los efectivos continúan trabajando por tierra.

La sala del 112 del SEPA también comunicó el suceso al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).