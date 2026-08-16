Matan a tiros a un hombre de 45 años en Utrera

La Guardia Civil ha iniciado una exhaustiva investigación para esclarecer un presunto delito de homicidio tras la muerte de un varón de 45 años en la localidad sevillana de Utrera. Los hechos se desencadenaron a última hora de este sábado, quebrando la habitual tranquilidad del municipio y poniendo de inmediato en alerta a las fuerzas de seguridad del Estado ante un posible tiroteo.

Según ha detallado el Instituto Armado a través de un comunicado oficial, el suceso tuvo lugar alrededor de las 23:00 horas. Fueron los propios vecinos de la barriada del Tinte quienes, alarmados por el ruido, se pusieron en contacto con los servicios de emergencia. Los testigos explicaron que habían escuchado al menos tres detonaciones, que identificaron rápidamente como posibles disparos de arma de fuego, y advirtieron de la presencia de una persona tendida en la vía pública.

De forma inmediata, se desplazaron al lugar de los hechos varias patrullas en servicio pertenecientes al Puesto Principal de la Benemérita en Utrera, actuando en estrecha coordinación con los equipos de emergencias sanitarias. Al llegar a la mencionada ubicación, los agentes y el personal médico localizaron al varón, que presentaba severos impactos de bala en el torso, por lo que la prioridad absoluta de los sanitarios fue tratar de estabilizar a la víctima para garantizar su supervivencia.

El equipo médico decidió el traslado de urgencia del herido al Hospital de Alta Resolución de la localidad utrerana. Sin embargo, pese a los incansables esfuerzos de los profesionales de la salud y a la rápida intervención de las fuerzas del orden, la extrema gravedad de las heridas sufridas resultó letal. El individuo falleció durante el trayecto de evacuación, confirmándose así el trágico desenlace antes de que pudiera ser ingresado en las urgencias del centro hospitalario.

A raíz de este oscuro acontecimiento, los investigadores han asumido las riendas del caso para dar con el paradero del autor o autores de los disparos. En estos momentos, las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis y trabajan de manera meticulosa en la recolección de pruebas en el lugar del crimen. La rápida resolución de este ataque es una tarea prioritaria para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia y preservar así la seguridad ciudadana, un pilar innegociable del Estado de Derecho que vela por el imperio de la ley frente a cualquier acto de violencia en nuestras calles.