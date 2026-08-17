Detenida una mujer por matar a puñaladas a su novio en un cortijo de Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 33 años como presunta autora de la muerte de su pareja sentimental, un hombre de 36 años, en un cortijo de Estepa (Sevilla). Las primeras pesquisas apuntan a que la víctima habría muerto tras sufrir heridas causadas por un arma blanca. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del suceso.

Los hechos se produjeron este pasado domingo en el interior de un cortijo situado en el término municipal de Estepa, en la Sierra Sur de Sevilla, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.

Las primeras actuaciones llevaron a los investigadores hasta la pareja de la víctima. La mujer, de 33 años, fue detenida como presunta autora de los hechos y permanece a disposición de la investigación mientras se completan las diligencias.

La Policía Judicial de Osuna lleva las pesquisas

La investigación ha quedado en manos de la Policía Judicial de Osuna, encargada de practicar las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido en el cortijo.

Por el momento, la Guardia Civil mantiene abiertas las actuaciones y trata de determinar las circunstancias concretas del fallecimiento.

Está previsto que la detenida pase a disposición judicial este miércoles, 18 de agosto, según las fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press. Será entonces cuando la autoridad judicial pueda adoptar las decisiones que correspondan a partir de las diligencias practicadas por los investigadores.

Segundo crimen en Sevilla en menos de 48 horas

El caso de Estepa se produce menos de 48 horas después de otro homicidio investigado por la Guardia Civil en la provincia de Sevilla.

En este segundo suceso, un hombre de 45 años murió después de recibir varios disparos en la localidad de Utrera durante la noche del sábado. La Guardia Civil abrió entonces una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y localizar al presunto responsable.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas en la barriada del Tinte. La víctima fue localizada en la vía pública con heridas compatibles con impactos de arma de fuego y trasladada para recibir asistencia sanitaria, aunque falleció durante el traslado.