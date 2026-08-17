Detenido un trabajador de un hotel de Manacor por robar joyas y un Rolex de 30.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a un trabajador de un hotel de Manacor (Mallorca) acusado de entrar en las habitaciones de los clientes y sustraer dinero, joyas y otros objetos de valor. Entre lo denunciado figura un Rolex Daytona valorado en 30.000 euros, además de numerosas piezas de oro y dinero en efectivo.

La investigación comenzó después de que varios huéspedes denunciaran la desaparición de sus pertenencias sin que hubiera signos de fuerza en puertas o ventanas. Según la información publicada por Última Hora, el principal sospechoso era un empleado de mantenimiento del complejo, un joven de 28 años y origen lituano que tenía acceso a las llaves de las habitaciones.

Entraba cuando los huéspedes estaban fuera

La Policía Nacional inició las pesquisas tras recibir varias denuncias y detectó un patrón común en los robos. Según el medio balear, el trabajador conocía además la ubicación de las cámaras de seguridad y si estaban funcionando, así como los momentos en los que los clientes abandonaban sus habitaciones.

El primer robo denunciado se produjo el 25 de junio, cuando una turista francesa comprobó que le faltaban 85 euros de su bolso y una cámara DJI Osmo Pocket 3 valorada en 499 euros. La mujer no encontró signos de fuerza en los accesos.

Los episodios continuaron durante las semanas siguientes. Entre los objetos denunciados aparecieron anillos, pendientes, alianzas, cadenas y collares de oro, además de dinero en efectivo.

La Policía Nacional, según informó la Jefatura Superior de Baleares, concluyó que las denuncias respondían a un mismo patrón e identificó al trabajador como presunto responsable. La operación recibió el nombre de Mancebo.

Un Rolex de 30.000 euros entre lo sustraído

Uno de los robos denunciados corresponde a un turista francés que salió del hotel para ir a la playa. A su regreso comprobó que había desaparecido de su habitación un Rolex Daytona valorado en 30.000 euros.

El hombre había señalado que durante el tiempo que estuvo fuera estaba prevista la entrada de técnicos para reparar el aire acondicionado, por lo que inicialmente sospechó de ellos.

Última Hora detalla también otros episodios: una turista polaca denunció la desaparición de 250 euros y 100 eslotis, mientras que una huésped británica echó en falta dos anillos de oro valorados en 1.000 euros y unos pendientes tasados en 100.

En otro caso, una clienta francesa denunció la sustracción de dos alianzas valoradas en 1.000 euros cada una, unos pendientes de oro de 400 euros y 500 euros en efectivo.

Vendió algunas joyas en Manacor

Las pesquisas llevaron a los agentes hasta un establecimiento de compraventa de oro de Manacor, donde, según Última Hora, el sospechoso habría vendido algunas de las piezas sustraídas a finales de julio.

Los investigadores comprobaron además que el detenido se encontraba trabajando en el hotel durante los días en que se produjeron los robos. La Policía le detuvo el 13 de agosto. En ese momento llevaba encima dos gramos de cocaína, un trozo de hachís y 120 euros en efectivo, según la información publicada por Última Hora.

El detenido está acusado de diez delitos de hurto y diez de allanamiento de morada, de acuerdo con la Policía Nacional. Tras pasar a disposición del juzgado de guardia el sábado, quedó en libertad.