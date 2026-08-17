Muere a los 80 años Marcos Rodríguez Pantoja, el 'niño lobo' de Sierra Morena

Marcos Rodríguez Pantoja, conocido como el 'niño lobo de Sierra Morena', ha fallecido a los 80 años en Ourense, donde residía en la localidad de Rante, en San Cibrao das Viñas. Su historia comenzó en Añora (Córdoba), donde nació en junio de 1946, y estuvo marcada por una infancia en la que pasó más de 12 años aislado en Sierra Morena y en contacto con animales.

Marcos tenía seis años cuando su padre lo entregó a un cabrero de Sierra Morena. El hombre se convirtió en su principal referencia durante los primeros años en la montaña y le enseñó a desenvolverse en un entorno en el que tenía que buscar alimentos y aprovechar los recursos disponibles.

La muerte del cabrero dejó al niño solo en el monte. A partir de entonces tuvo que sobrevivir sin un contacto humano estable y desarrolló una relación estrecha con los animales de la zona. Durante aquellos años convivió con lobos y otras especies y aprendió a comunicarse mediante sonidos y aullidos.

Su vida en la sierra se prolongó durante más de una década, hasta que la Guardia Civil lo encontró cuando tenía 17 años. Para entonces había desarrollado unas habilidades de supervivencia adaptadas al medio natural y tenía grandes dificultades para relacionarse con la sociedad.

Una complicada vuelta a la sociedad

El regreso a la vida convencional no resultó sencillo. Tras tantos años alejado de otras personas, Marcos tuvo que afrontar un proceso de integración que estuvo acompañado posteriormente por experiencias de maltratos, engaños y abusos.

Su caso llamó la atención de investigadores interesados en las circunstancias de su infancia y en las consecuencias de haber pasado una parte esencial de su desarrollo en aislamiento. El antropólogo Gabriel Janer Manila, de la Universidad de las Islas Baleares, realizó una tesis doctoral sobre su historia.

La investigación dio lugar posteriormente al libro He jugado con lobos, en el que se abordó la experiencia de Marcos y su relación con el entorno natural en el que había vivido durante su infancia y juventud.

Su historia llegó al cine

La vida de Marcos Rodríguez Pantoja también fue trasladada a la gran pantalla. El director Gerardo Olivares dirigió Entrelobos, película estrenada en 2010 y basada en su historia.

Marcos participó en el rodaje y aportó su conocimiento sobre los lugares y las circunstancias de la vida que había llevado en Sierra Morena. Su experiencia con los animales también permitió orientar la representación de su relación con los lobos.

La película contribuyó a dar a conocer una historia que ya había sido objeto de investigaciones antropológicas y que posteriormente quedó vinculada a la memoria de Sierra Morena.

Sus últimos años en Ourense

Tras abandonar Andalucía y pasar por diferentes etapas de su vida, Marcos terminó estableciéndose en Galicia. En Rante, en San Cibrao das Viñas, encontró su hogar durante sus últimos años.

Su historia personal quedó así vinculada a dos territorios muy distintos: la Sierra Morena en la que pasó su infancia y juventud y Ourense, donde falleció a los 80 años.