Recorren 100 kilómetros en coche sin saber que su hijo había muerto: pensaban que dormía

Durante cerca de 100 kilómetros, unos padres creyeron que su hijo se había quedado dormido en la parte trasera del coche. En realidad, el joven, de 31 años, había fallecido durante el trayecto tras sufrir un paro cardíaco.

El suceso ha ocurrido este domingo alrededor de las 7:30 horas en la autopista A21, entre Turín y Piacenza, según ha informado Corriere della Sera. La familia circulaba en dirección a Turín, con el padre al volante y la madre en el asiento del copiloto. Detrás viajaba su hijo, de origen rumano.

El joven permaneció inmóvil durante buena parte del recorrido, pero sus padres no se alarmaron. Pensaron que estaba descansando y continuaron el viaje sin sospechar que había sufrido un problema cardíaco.

La parada en un área de descanso

No fue hasta que intentaron llamarlo y no obtuvieron ninguna respuesta cuando comenzaron a preocuparse. La familia decidió entonces detener el vehículo en un área de descanso del tramo comprendido entre los peajes de Casteggio y Voghera para comprobar qué le ocurría.

Al tocarlo, sus padres se percataron de que había perdido el conocimiento y no tenía pulso. Avisaron de inmediato a los servicios de emergencia y hasta el lugar se desplazaron los sanitarios del 118 de Pavía. El médico que acudió al área de descanso únicamente pudo certificar su fallecimiento.

Los progenitores explicaron a los servicios de emergencia que su hijo había pronunciado sus últimas palabras unos 100 kilómetros antes. Desde entonces habían interpretado su silencio y su falta de movimiento como señales de que se había quedado dormido.

El fallecimiento se produjo de manera repentina. Según relataron sus padres, el joven no tuvo tiempo de decir una sola palabra para pedir ayuda antes de pasar del sueño a la muerte. También señalaron que padecía algunos problemas cardíacos leves.