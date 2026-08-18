Desarticulan una red que ganó 30 millones regularizando marroquíes con parejas de hecho falsas

La Policía Nacional ha detenido a 19 personas en Jaén, Málaga, Tenerife y Melilla por su presunta participación en una red que facilitaba la regularización de inmigrantes mediante la simulación de parejas de hecho. La investigación, denominada operación Vínculo II, supone la continuación de una primera fase desarrollada en 2025, que se saldó con otros 46 arrestos.

La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Jaén inició la operación Vínculo en febrero de 2025 después de recibir información sobre varias solicitudes de permisos de residencia por circunstancias excepcionales relacionadas con matrimonios de conveniencia y parejas de hecho.

Los investigadores detectaron que varias parejas de hecho habían sido registradas en Cataluña y estaban relacionadas con empadronamientos en domicilios de Torredonjimeno, en Jaén. Tras realizar diferentes comprobaciones, los agentes determinaron que se habían presentado documentos presuntamente falsos para obtener permisos de residencia.

La investigación permitió detectar más de 300 solicitudes de permisos de residencia que, según la Policía, se habrían conseguido en fraude de ley y presentado en distintas Oficinas de Extranjería de España. La mayoría de las parejas estaban formadas por ciudadanos de origen marroquí y mujeres españolas.

El procedimiento incluía el registro como pareja de hecho en distintas notarías de Barcelona, después de un empadronamiento en la localidad. Según la investigación policial, las mujeres españolas no conocían previamente a los ciudadanos extranjeros y no mantenían con ellos una relación personal.

La inscripción permitía solicitar la Autorización de Residencia de Familiar Comunitario, que habilita para residir durante cinco años y trabajar tanto por cuenta propia como ajena.

Hasta 12.000 euros por los trámites

La organización investigada cobraba cantidades que podían alcanzar los 12.000 euros por facilitar los trámites. Según la Policía Nacional, estos pagos podían incluir tanto la introducción ilegal en territorio nacional como la obtención de documentación para acogerse a alguno de los supuestos previstos legalmente para regularizar la situación de personas que ya se encontraban en España de manera irregular.

Los cabecillas de la red habrían llegado a obtener más de 30 millones de euros, según la investigación.

La organización tenía presencia en Barcelona, Melilla, Tenerife y Málaga y distribuía las funciones entre sus integrantes. En la parte superior se situaban los presuntos cabecillas, de nacionalidad española y marroquí, que planificaban las actuaciones, captaban a otros miembros y recibían la mayor parte de los beneficios.

Los captadores buscaban principalmente a mujeres españolas, muchas de ellas de la provincia de Málaga, para que se registraran como parejas de hecho. También realizaban labores de logística y desplazamiento entre Málaga y Barcelona.

Otros integrantes se encargaban de obtener la documentación presuntamente falsificada necesaria para presentar las solicitudes de residencia. Las denominadas mulas tenían como cometido transferir el dinero obtenido por la organización.

19 nuevos arrestos en 2026

La primera fase de la operación Vínculo terminó con 46 detenidos, aunque la investigación permaneció abierta y la Policía no descartó entonces nuevas actuaciones.

La segunda fase se ha desarrollado durante el primer semestre de 2026 por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Jaén, en colaboración con otras unidades.

Esta nueva actuación ha permitido detener a otras 19 personas en Jaén, Málaga, Tenerife y Melilla por presuntos delitos de falsedad documental y favorecimiento a la inmigración ilegal. La investigación atribuye además a los integrantes de la primera fase la posible pertenencia a una organización criminal.

La Policía ha solicitado a distintas Oficinas de Extranjería y a Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno que se extingan los permisos de residencia obtenidos presuntamente mediante fraude de ley.

También se ha pedido a la Agencia Tributaria la extinción de las ayudas sociales que hubieran obtenido las personas investigadas mediante los delitos objeto de la investigación.