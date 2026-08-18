Detenidos unos padres en Sevilla por dejar a su bebé en el coche a 40 grados mientras hacían la compra

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a los padres de un bebé que permanecía en el interior de un vehículo estacionado en una calle de la capital, expuesto directamente al sol y con una temperatura exterior aproximada de 40 grados. Los agentes tuvieron que forzar el turismo para rescatar al menor, que presentaba signos relacionados con el calor.

Los hechos se produjeron cuando un ciudadano escuchó llorar al bebé desde el interior del vehículo y avisó a la Policía Nacional. Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que el turismo estaba completamente cerrado, con los seguros de las puertas activados y una de las ventanillas parcialmente abierta.

El coche se encontraba estacionado bajo la exposición directa del sol y la temperatura ambiental exterior rondaba los 40 grados.

Ante la situación en la que se encontraba el menor, los policías procedieron a forzar el vehículo para poder acceder a su interior y rescatarlo.

El bebé presentaba signos de congestión térmica

Los agentes encontraron al bebé con el rostro enrojecido, las prendas de vestir mojadas y congestión térmica. Tras sacarlo del vehículo, el menor fue trasladado en ambulancia a un centro de salud para comprobar su estado.

La intervención policial se produjo después de que el ciudadano diera la voz de alarma al advertir que el bebé permanecía solo dentro del coche.

La Policía Nacional informó posteriormente a los progenitores de lo ocurrido cuando estos regresaron al lugar.

Los padres dijeron que habían ido a comprar

Cuando los padres llegaron hasta el vehículo, manifestaron a los agentes que habían dejado al bebé mientras acudían a un supermercado cercano para hacer unas compras.

La Policía Nacional procedió entonces a detener a ambos por su presunta implicación en un delito de abandono de menores.

El vehículo permanecía estacionado en la vía pública y bajo la exposición directa del sol cuando los agentes intervinieron. El bebé seguía en su interior, con las puertas aseguradas y una ventanilla parcialmente abierta.