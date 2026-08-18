Poco o nada han cambiado las cosas desde que dos guardias civiles —el capitán Jerónimo J.M. y el guardia civil Germán P.G.— murieran el pasado mes de mayo a 80 millas de la costa de Huelva durante la persecución a una narcolancha, abriendo de nuevo las heridas que dejaron los asesinatos de dos agentes que fueron embestidos por otra de estas embarcaciones en el puerto del municipio gaditano de Barbate.

"No se les ha dotado ni de más personal ni de más material", ha asegurado el portavoz del sindicato mayoritario de la Policía Nacional Jupol, Agustín Álvarez, en declaraciones al programa Es la Mañana de Federico Jiménez Losantos en esRadio. Y en consecuencia: "los mismos que campaban a sus anchas por la zona del estrecho y de Cádiz, se han abierto hacia la zona de Huelva".

"Al ver la impunidad con la cual se pueden mover, que las leyes no cambian ni a nosotros nos refuerzan (…) los narcos han visto ahí su tajada dentro de la tarta a repartir y están impulsando la entrada por esa zona de determinadas sustancias", ha explicado el representante de Jupol. El hachís ha dado paso a la cocaína. "Una vez que una narcolancha entra por el Guadalquivir, hay mil sitios —hasta que llega a Sevilla—donde esconderse y donde tener una guardería, una nave donde tener la droga".

"Como no doten a la Guardia Civil y la Policía Nacional de más medios materiales y humanos, es prácticamente imposible" controlar la situación. Hay que tener en cuenta, advierte, que se han vuelto más violentos y están mejor armados. "Viendo ellos la impunidad que hay, lo laxa que es la ley contra ellos (…) se han ido reforzando con material de guerra·, ha añadido. Prueba de ello, comenta, es que en el tiroteo del domingo en Isla Cristina —en el que murieron cuatro personas— "se llegaron a usar granadas de mano".

La profesionalización de los narcos

"Los cuerpos de seguridad no están preparados para repeler ese tipo de ataque, con lo cual estas personas cada vez están más armadas y se sienten más impunes", ha señalado. "Es la guerra que tenemos", insiste, "sus lanchas (las de los narcos) tienen motores más potentes que los de la Guardia Civil". Según el testimonio del representante de Jupol, tienen más medios y están mejor organizados. "Están más profesionalizados".

"El narco, la cabeza, es el que mueve a los petaqueros —los que le llevan el combustible de la lancha— y contrata a los expertos que llevan las lanchas", ha detallado en esRadio. "Luego están los que llevan la guardería", añade, "a lo mejor hay 234 personas fuertemente armados que están guardando la droga". Esto también lo hacen para proteger la mercancía de otros narcos, "de lo que se llama el vuelco, que es robar la droga" de otros.