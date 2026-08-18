Un entrenador británico de atletismo viaja a Marruecos con sus amigos y desaparece sin dejar rastro

Leon Baptiste, exatleta internacional británico y actual entrenador de atletismo, viajó hace cerca de dos meses a Marruecos junto a varios amigos. El que fuera campeón de los Juegos de la Commonwealth tenía previsto pasar allí el fin de semana, pero desde aquel viaje nadie ha vuelto a tener noticias suyas y los mensajes enviados a su teléfono no han obtenido respuesta.

Baptiste, de 41 años, habría viajado al país africano durante un fin de semana con varios amigos cercanos para celebrar una despedida de soltero o realizar un viaje de golf, según ha informado The Guardian. Desde entonces, ni los atletas a los que entrenaba ni los responsables de UK Athletics han conseguido ponerse en contacto con él.

El exvelocista trabajaba como consultor de la Federación Británica de Atletismo en Loughborough y entrenaba a deportistas de primer nivel. Entre ellos se encuentra Charlie Dobson, integrante del equipo británico que consiguió la medalla de bronce en el relevo 4x400 metros de los Juegos Olímpicos de París.

La falta de noticias durante estas semanas ha generado preocupación entre quienes conocen a Baptiste. "Era un tipo muy tranquilo y sensato, según mi experiencia. Nadie sabe qué ha ocurrido. Es muy preocupante", ha asegurado a The Guardian un antiguo compañero del exatleta.

La prolongada ausencia de Baptiste ha obligado a reorganizar la preparación de los deportistas que estaban a su cargo. El personal de UK Athletics ha intervenido para garantizar la continuidad de sus entrenamientos y Martyn Rooney, excampeón europeo de 400 metros y entrenador de relevos, se ha hecho cargo de Dobson.

Una lesión condicionó el final de su carrera

Antes de iniciar su etapa como entrenador, Baptiste había desarrollado una destacada carrera como velocista. Uno de sus mayores éxitos llegó en los Juegos de la Commonwealth de Delhi de 2010, donde consiguió dos medallas de oro: una en los 200 metros y otra formando parte del relevo británico de 4x100 metros.

Una grave lesión de rodilla condicionó sus últimos años como atleta. La operación a la que tuvo que someterse le impidió participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Posteriormente, Baptiste decidió no intentar defender sus títulos en los Juegos de la Commonwealth de Glasgow de 2014 y orientar su carrera hacia los banquillos.