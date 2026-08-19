Muere un hombre de 37 años apuñalado por su compañero de piso en Estepona

Un hombre de 37 años que permanecía ingresado en un hospital tras ser presuntamente apuñalado por su compañero de piso en Estepona (Málaga) ha fallecido este miércoles. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos, ocurridos el pasado lunes en una vivienda del municipio.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las 20:00 del lunes. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso por una pelea entre dos hombres en una vivienda de Estepona.

Tras recibir la alerta, Emergencias 112 Andalucía comunicó lo sucedido a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional, que desplazaron efectivos hasta el domicilio.

Según fuentes policiales citadas por Europa Press, la víctima, de 37 años, habría sido agredida presuntamente por su compañero de piso, un hombre de 52 años, con un arma blanca. Las lesiones se localizaron en la zona del tórax.

Los agentes encontraron al herido y, debido a la gravedad de las lesiones, fue evacuado a un centro hospitalario. El hombre permaneció ingresado hasta su fallecimiento, confirmado este miércoles por fuentes cercanas al caso.

El compañero de piso fue detenido

El presunto autor de la agresión fue detenido después de los hechos por agentes de la Policía Nacional. La investigación continúa abierta para determinar cómo se produjo la pelea y esclarecer las circunstancias que rodearon el apuñalamiento.

La actuación policial se inició después del aviso recibido por Emergencias 112 Andalucía y permitió localizar y detener al compañero de piso de la víctima.

La investigación deberá determinar las circunstancias concretas de la agresión y la responsabilidad del detenido. Por el momento, las fuentes policiales consultadas por Europa Press señalan que se trata de una agresión presuntamente cometida con un arma blanca durante una pelea entre ambos hombres.

El fallecimiento de la víctima modifica la gravedad de las consecuencias del suceso, mientras los investigadores continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido en el domicilio de Estepona.

Por el momento, la Policía Nacional continúa recabando información sobre lo sucedido para establecer la secuencia de los hechos y esclarecer las circunstancias de la muerte.