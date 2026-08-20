La Guardia Civil suspende la búsqueda del león en Toledo tras no hallar rastro de su presencia

La Guardia Civil ha dado por concluido el dispositivo preventivo desplegado por el Servicio de Protección de la Naturaleza en la Sierra de San Vicente para investigar la presunta presencia de un gran felino, finalizando la búsqueda sin haber encontrado rastro ni evidencia alguna del animal. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha detallaron que la retirada del operativo se determinó tras constatarse la ausencia de pruebas sobre la existencia de un felino de gran tamaño en la comarca y al no haberse recibido nuevas alertas por parte de los vecinos.

En la intervención participaron patrullas de Seguridad Ciudadana y del propio Seprona, apoyadas por el Equipo Pegaso y medios aéreos mediante helicóptero. A lo largo de la inspección, las fuerzas de seguridad coordinaron gestiones con los ayuntamientos de la zona, el Cuerpo de Agentes Medioambientales autonómico, los ganaderos locales y diversos residentes, arrojando todas las comprobaciones un resultado negativo. Entre las averiguaciones previas, los agentes examinaron también el microchip de varios perros de gran tamaño registrados en el área, como ejemplares de dogo alemán, ante la posibilidad de que el ejemplar avistado correspondiera en realidad a un can.

La alarma inicial se activó el miércoles tras la llamada de un conductor que circulaba por la carretera provincial TO-1375, a la altura del kilómetro 9, en el término municipal toledano de Navamorcuende. El particular detuvo su vehículo pasadas las diez y media de la mañana para notificar al Servicio de Emergencias 112 que había vislumbrado fugazmente lo que le pareció un felino de amplias dimensiones.

Tras recibirse la alerta, los servicios de emergencia contactaron con el centro zoológico ubicado en la vecina localidad de Hinojosa de San Vicente para verificar la seguridad del recinto, desde donde se confirmó que no faltaba ningún animal de sus instalaciones. La propia entidad zoológica reafirmó la integridad de sus ejemplares mediante un comunicado público, advirtiendo además de que emprendería medidas legales frente a eventuales acusaciones.

Pese a la falta de confirmación inicial, algunos consistorios de la zona publicaron avisos de precaución a sus vecinos. Fue el caso del Ayuntamiento de El Real de San Vicente, que difundió un mensaje urgente pidiendo extremar los cuidados tras recibir el aviso de la Guardia Civil sobre la posible presencia de un león en los alrededores del convento de la sierra, una alerta que no sumó posteriores actualizaciones ante la falta de novedades.