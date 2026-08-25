A prisión por extorsionar y robar con una navaja a una persona con discapacidad física en Granada

La Policía Nacional ha detenido en el distrito Norte de Granada a dos hombres de 46 y 32 años por su presunta implicación en varios episodios de amenazas, robos y extorsión a un hombre de 54 años con discapacidad física que vive en la calle.

Los agentes pudieron tener conocimiento de los hechos a raíz de las denuncias presentadas por la víctima desde el pasado mes de junio. En total, la víctima llegó a acudir hasta tres veces a la Policía para denunciar diferentes situaciones que está sufriendo con varios hombres asentados en el norte de la ciudad.

La investigación apunta a que tres personas le estarían abordando de forma reiterada para quitarle el dinero y las pertenencias que llevaba encima. Además, presuntamente le habrían exigido el pago periódico de una cantidad de dinero y, en uno de los episodios denunciados, uno de los implicados habría utilizado una navaja para amenazarle y conseguir que entregara el dinero.

La Policía señala que los presuntos autores se habrían aprovechado de la situación de vulnerabilidad de la víctima, que además de tener una discapacidad física es una persona con adicción a las drogas y que vive en la calle.

A partir de las denuncias, se consiguió identificar a los presuntos responsables. Hace unos días, los agentes localizaron a dos de ellos en el asentamiento donde viven, en el distrito Norte de Granada. Ambos cuentan con antecedentes policiales.

Los dos detenidos han pasado a disposición judicial. El Juzgado de Guardia ha decretado prisión para uno de ellos, al que se atribuye concretamente la amenaza con un arma blanca para sustraer el dinero de la víctima.