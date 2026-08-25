Detenido un entrenador de voleibol por violar a una alumna de 15 años a la que dejó embarazada

La Policía Nacional ha procedido a la detención de un entrenador de voleibol de 23 años, de nacionalidad boliviana, acusado de un presunto delito de agresión sexual contra una menor de 15 años en Palma, en las Islas Baleares. Tras consumar el abuso, la víctima habría quedado embarazada. A pesar de la extrema gravedad de los hechos denunciados y de los indicios recabados por los agentes, el presunto violador ha quedado en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial, si bien se le ha impuesto una orden de alejamiento para impedir que vuelva a acercarse a la joven.

Los hechos que han desembocado en este arresto se remontan al pasado mes de junio. Según la información adelantada por el diario Última Hora y confirmada por la agencia Europa Press a través de fuentes cercanas a la investigación, el sospechoso invitó a la víctima y a otra menor a comer a su propio domicilio. El encuentro transcurrió con aparente normalidad hasta el final de la comida, momento en el que el escenario dio un vuelco.

Una vez que la otra compañera abandonó la vivienda y ambos se quedaron a solas, el individuo habría mostrado sus verdaderas intenciones. Según consta en el relato de la denuncia, el hombre exigió a la niña que se desnudara. Ante la negativa de la menor, el agresor optó por utilizar la fuerza y la coacción, obligándola a despojarse de la ropa para, finalmente, agredirla sexualmente y consumar la violación en su domicilio.

Las pesquisas revelan que el hostigamiento no terminó tras la agresión. El arrestado intentó mantener el contacto y siguió escribiendo a la víctima de forma reiterada a través de las redes sociales. Sin embargo, la menor tomó la decisión de bloquear sus perfiles de forma definitiva para evitar cualquier tipo de comunicación con su presunto violador. Los meses transcurrieron hasta que las consecuencias de la agresión se hicieron evidentes al confirmarse el embarazo de la niña.

Fue el pasado viernes cuando la víctima, acompañada y decidida a dar el paso, acudió a la Jefatura Superior para presentar la correspondiente denuncia oficial. Inmediatamente después de registrarse el testimonio, la Unidad de Familia y Mujer, conocida por sus siglas UFAM, asumió el control íntegro de las investigaciones. Gracias a los datos precisos aportados por la afectada, los agentes lograron la rápida y certera identificación del hombre.

Ese mismo día, apenas unas horas después de que se interpusiera la denuncia en dependencias policiales, una patrulla perteneciente al Grupo de Atención al Ciudadano localizó y detuvo al individuo por su implicación directa en un delito de agresión sexual a una menor de 16 años. El pasado sábado, el sujeto fue puesto a disposición judicial, momento en el que el juez decretó su puesta en libertad bajo la citada orden de alejamiento, a la espera de que avance la instrucción del caso.