Detienen a una bisabuela de 101 años por vender cannabis en pequeños sobres

Una mujer de 101 años ha sido detenida en el suroeste de Nigeria acusada de vender ilegalmente cannabis en pequeñas cantidades. La Agencia Nacional Antidrogas de Nigeria (NDLEA) arrestó a Esther Ogunmabo el pasado 15 de agosto en la localidad de Ilisan, en el estado de Ogun.

Los agentes encontraron en su poder 90 gramos de cannabis de la variedad skunk, distribuido en pequeños sobres para su venta. Según la Agencia Nacional Antidrogas de Nigeria, la mujer explicó que comercializaba la droga entre vecinos y residentes de la zona.

Ogunmabo declaró a los agentes que había recurrido al "comercio ilícito de drogas" después de que un incendio destruyera su tienda de provisiones, según informó la agencia en un comunicado.

La investigación apunta a que una de sus hijas, que vive en Lagos y también fue detenida durante la operación, era quien se encargaba de conseguir la droga. Según la Ndlea, la mujer recibía nuevos suministros aproximadamente cada cuatro días y posteriormente los vendía en pequeñas cantidades.

El presidente y director ejecutivo de la Ndlea, Mohamed Buba Marwa, ordenó que la mujer quedara en libertad bajo fianza debido a su edad y que recibiera asesoramiento psicológico. La detención se produjo en el marco de varias operaciones desarrolladas por la agencia contra el tráfico de drogas en distintos puntos de Nigeria.

Droga incautada en un barco con destino Camerún

Entre las actuaciones anunciadas por la Ndlea figura una intervención realizada el 21 de agosto en el estado de Akwa Ibom, en el sureste del país. Los agentes interceptaron en alta mar una embarcación de madera que, según la agencia, transportaba drogas destinadas a asentamientos pesqueros de Camerún.

Tres personas fueron detenidas a bordo de la embarcación, donde los agentes localizaron 42,62 kilos de narcóticos, entre ellos cannabis de la variedad skunk. También encontraron 20 gramos de cocaína que estaban ocultos, según la Ndlea, dentro de un envoltorio de fufu de yuca, un alimento habitual en la región.

Además, la agencia antidrogas informó de su primera incautación de drogas ilícitas enviadas desde Tailandia. Los agentes interceptaron dos contenedores de marihuana en los puertos de Apapa y Lekki, en Lagos. Según la Ndlea, la operación apunta a la aparición de una nueva ruta utilizada por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas para introducir cannabis sintético en Nigeria.