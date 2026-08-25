Roban móviles de lujo hackeando la tienda online y suplantando a ancianos

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la obtención fraudulenta de dispositivos electrónicos. En la operación, los agentes han detenido a siete personas y mantienen como investigadas a otros seis individuos. A todos ellos se les acusa de haber conseguido más de 150 teléfonos inteligentes de alto valor en el mercado, evadiendo el abono de los mismos gracias a la manipulación del sistema informático de una conocida plataforma de comercio electrónico.

Según la información facilitada por las fuerzas de seguridad, el entramado generó un perjuicio económico inicial que supera los 50.000 euros. Para llevar a cabo sus operaciones, los delincuentes utilizaron sin consentimiento los datos personales de cerca de medio centenar de individuos. Con esta información, los miembros de la banda tramitaban altas de líneas telefónicas y procedían a la apertura de cuentas bancarias fraudulentas.

Uno de los aspectos más llamativos de esta estafa es la elección de sus víctimas. Entre las personas afectadas se encontraban individuos de muy avanzada edad, llegando algunos a superar el siglo de vida. Los cibercriminales no dudaron en suplantar la identidad de estos ancianos, logrando incluso sortear los modernos sistemas de videoverificación exigidos por las entidades financieras y operadoras de telecomunicaciones para validar las altas.

El método técnico empleado consistía en el uso de un script informático, un archivo de texto que contiene una lista de instrucciones automatizadas. Según la investigación, esta herramienta explotaba una vulnerabilidad desconocida hasta el momento en la estructura web de la tienda en línea. De este modo, lograban alterar el código fuente de la aplicación, dando la orden al sistema para que autorizara y activara la entrega de los dispositivos solicitados sin que se hubiera efectuado el pago correspondiente.

Una vez que el sistema daba luz verde al envío, los terminales eran distribuidos por diferentes puntos de la geografía nacional. Para la recogida de los paquetes, los estafadores volvían a utilizar datos de terceras personas. Posteriormente, los teléfonos de última generación eran introducidos en el mercado negro para ser comercializados, blanqueando así los beneficios obtenidos ilícitamente.

El desarrollo de la investigación propició que el presunto líder del entramado se percatara del cerco policial y decidiera huir de España con destino a Italia. Sin embargo, la rápida actuación de las autoridades permitió su localización y captura en apenas una hora. Este éxito fue posible gracias a la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega, en una maniobra coordinada a través de la Oficina Sirene y la Sicurezza Cibernetica de la Polizia di Stato italiana.

A lo largo de la intervención policial se llevaron a cabo cuatro registros, tres de ellos ubicados en Madrid y un cuarto en territorio italiano. Durante estas inspecciones, los efectivos policiales lograron intervenir cerca de 13.000 euros en dinero en efectivo, diversa documentación oficial a nombre de terceros y abundante material electrónico. La operación ha concluido con la imputación a los implicados de graves delitos, entre ellos pertenencia a organización criminal, acceso ilegal informático y estafa.