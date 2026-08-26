Detenida una agente de viajes por estafar 30.000 euros a sus clientes

La Policía Nacional ha procedido a la detención en Valladolid de la responsable de una agencia de viajes, acusada de ser la presunta autora de un delito continuado de estafa. Hasta el momento, las investigaciones apuntan a que al menos doce personas habrían resultado afectadas por estas prácticas fraudulentas, alcanzando un perjuicio económico que supera los 30.000 euros, concretamente 30.771 euros, tal y como han detallado fuentes oficiales de las fuerzas de seguridad.

El origen de esta operación policial se remonta a finales del pasado mes de julio, en plena campaña de vacaciones de verano. En ese momento, una de las víctimas presentó una denuncia formal tras haber contratado un paquete vacacional en el establecimiento investigado. El viaje consistía en un crucero por las islas griegas por el que el cliente había abonado por adelantado la cantidad de 3.736 euros.

Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha prevista para el inicio del viaje, el cliente comprobó que no disponía de los billetes necesarios. Al ponerse en contacto directo con la compañía naviera para confirmar los detalles, se encontró con la sorpresa de que no existía ninguna reserva a su nombre. Cuando el afectado reclamó explicaciones a la responsable de la agencia, esta justificó la situación alegando supuestos problemas financieros que le habían impedido formalizar los trámites.

Más denuncias con el mismo patrón

Poco después, se sumaron a la causa otras once denuncias con un patrón de actuación idéntico, lo que llevó a los investigadores a recabar numerosa documentación y pruebas para entender el funcionamiento interno de la agencia de viajes. Las diligencias policiales han revelado que las víctimas entregaban a la gerente el dinero correspondiente a billetes de avión, estancias en hoteles o paquetes de excursiones, recibiendo a cambio unos números localizadores de reserva falsos que carecían de validez ante los operadores turísticos o las líneas aéreas.

Según han señalado desde la Jefatura Superior, hubo familias que se enteraron de que no disponían de los billetes de avión justo antes de embarcar en el mismo aeropuerto, con la consiguiente pérdida económica. En algunos de los casos denunciados, el valor de los paquetes vacacionales contratados superaba la nada desdeñable cifra de 10.000 euros.