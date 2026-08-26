Detenido un padre en Zaragoza por agredir sexualmente a su hija de dos años y compartir las imágenes

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija, de solo dos años, y de compartir imágenes de los hechos en Internet.

Fue la organización estadounidense National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) la que, a través del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, remitió varios avisos urgentes a los agentes españoles. Los informes alertaban de varios archivos alojados en una plataforma de almacenamiento en la nube que podían estar relacionados con delitos graves contra una menor.

Los investigadores consiguieron localizar al presunto responsable y comprobar que se trataba del padre de la niña. Ambos convivían en el mismo domicilio, por lo que los agentes actuaron de inmediato ante el riesgo para la menor.

Una vez identificada la vivienda, los agentes se desplazaron hasta allí y detuvieron al sospechoso. Durante el registro, la menor quedó bajo protección policial y se intervinieron varios dispositivos informáticos.

El análisis de esos equipos ha permitido localizar abundante material relacionado con la explotación sexual infantil que, según la investigación, habría sido producido, almacenado y distribuido por el detenido.

Pero el caso no se limita a las imágenes relacionadas con su hija. Los investigadores también han encontrado herramientas de inteligencia artificial que presuntamente se utilizaban para crear imágenes de explotación sexual infantil manipulando fotografías y vídeos de otros menores obtenidos en redes sociales.

Los archivos mostrarían además otras grabaciones que el detenido realizaba de forma clandestina desde su domicilio a su vecina dentro de su propia casa.

El hombre ha quedado a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de dos delitos de agresión sexual, uno de corrupción de menores y otro contra la intimidad. El juez ha decretado su ingreso en prisión.