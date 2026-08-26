Hallan muerto a un matrimonio irlandés junto al jacuzzi de un chalet en Valencia

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un matrimonio irlandés cuyos cadáveres fueron localizados este martes por la tarde en una vivienda de Cullera (Valencia). Fueron los dos hijos menores de la pareja quienes encontraron los cuerpos sin vida de sus padres.

Según han informado fuentes de la Benemérita a EFE, los fallecidos son un hombre de 50 años y una mujer de 45. Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se produjeron ambas muertes.

La hipótesis accidental

Según informa Las Provincias, los hijos del matrimonio tienen 16 y 14 años y los cuerpos fueron hallados desnudos junto al jacuzzi de un chalet de la urbanización Cap Blanc. La investigación no descarta que las muertes fueran accidentales.

El caso ha quedado en manos del Grupo de Homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia. De acuerdo con la información de Las Provincias, los agentes realizaron una inspección exhaustiva de la vivienda alquilada en busca de pruebas que permitan aclarar si los fallecimientos se produjeron de manera accidental, estuvieron relacionados con algún tipo de negligencia o existen indicios de criminalidad.

Aunque inicialmente no se ha establecido el origen de las muertes, fuentes de la Guardia Civil consultadas por EFE señalan que existe "algún indicio de que pudiera haber pasado algo raro".

Por su parte, Las Provincias señala que los dos hijos del matrimonio recibieron atención psicológica de la Cruz Roja tras el hallazgo y posteriormente fueron trasladados a un hotel. Los menores, que no hablan castellano, permanecen a la espera de la llegada a Valencia de un familiar que se hará cargo de ellos.