Muere un trabajador al volcar su camión en la Escuela Naval Militar de Marín

Un trabajador ha fallecido este miércoles después de que el camión que conducía haya volcado en el interior de la Escuela Naval Militar de Marín, en Pontevedra.

El accidente se ha producido alrededor de las 10:00 horas. Un particular ha alertado al 112 Galicia y ha informado de que el conductor podía haber fallecido tras el vuelco.

La víctima ha quedado atrapada y los equipos de emergencias desplazados hasta el recinto estarían trabajando para poder liberar el cuerpo.

Hasta el lugar se han movilizado efectivos del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Morrazo, la Policía Nacional y la Guardia Civil, después de que la central de emergencias recibiese el aviso.

🔴 #AXEGAInforma dun traballador que perdeu a vida tras envorcar un camión en Marín. 📍Escola Naval Militar. ➡️ A vítima quedou atrapada debaixo do vehículo. 🔗 https://t.co/7hdC5ECSjR pic.twitter.com/JGymkkls5p — 112 Galicia (@112Galicia) August 26, 2026

Pese a la intervención de los servicios de emergencia, únicamente han podido confirmar el fallecimiento del trabajador.

Según La Voz de Galicia, el camionero fallecido trabajaba para una empresa ajena a la Escuela Naval que está haciendo una obra en el recinto militar. El accidente se habría producido al descargar unos hierros del camión, momento en el que el vehículo se desestabilizó y volcó, aplastando al trabajador.