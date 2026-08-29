Dos canteranos del RCD Mallorca, detenidos por grabar a escondidas un encuentro sexual con una menor

Dos canteranos del RCD Mallorca, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos por grabar a escondidas el encuentro sexual que uno de ellos mantuvo con una menor.

Según han confirmado fuentes del caso a Europa Press, los hechos ocurrieron el pasado 14 de agosto.

Los dos hombres acudieron a un domicilio de Palma con la chica con la que uno de ellos, mayor de edad, mantuvo relaciones sexuales consentidas. Mientras tanto, el menor, escondido en un armario, grabó la escena sin saberlo la chica.

Habría sido la joven quien, tras percatarse de lo que sucedía, decidió denunciar lo ocurrido a la Policía Nacional. Los agentes de la Unidad Familia y Mujer (UFAM) iniciaron las gestiones para localizar a los sospechosos.

Ambos están acusados de corrupción de menores.

Según publica Última Hora, el mayor de edad pasó a disposición judicial este pasado jueves en Vía Alemania y quedó en libertad, mientras que la investigación del otro futbolista quedó en manos de la Fiscalía de Menores.

"La respuesta del Real Mallorca ha sido contundente y enérgica. Ambos jugadores fueron expulsados poco después de que el club tuviera conocimiento de los hechos", asegura este medio.