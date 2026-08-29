El jacuzzi con vistas al mar se convirtió en una trampa mortal. Lo que comenzó como unas vacaciones idílicas en un chalé de lujo en la urbanización Cap Blanc de Cullera terminó, en cuestión de pocos minutos, en un complejo enigma que mantiene en vilo a los investigadores de la Guardia Civil y los forenses del Instituto de Medicina Legal de Valencia.

Un fallo en el sistema de absorción de la bañera de hidromasaje se consolida como la principal hipótesis de la Guardia Civil tras el hallazgo de los cadáveres. Los investigadores apuntan a que el hombre quedó atrapado por la fuerza de la bomba de agua y su esposa falleció al intentar rescatarlo.

La investigación sobre la muerte de Patrick Joseph Tobin, de 48 años y nacionalidad neozelandesa, y su esposa Thomasina Tobin, irlandesa de 51 años, ha dado un vuelco definitivo hacia el accidente doméstico. Aunque inicialmente las pesquisas policiales barajaron tesis que iban desde el crimen hasta el consumo de sustancias —debido al extraño escenario y al color turbio del agua—, el Laboratorio de Criminalística y la Policía Judicial de la Guardia Civil centran ya todos sus esfuerzos en un fenómeno tan infrecuente como letal: un atrapamiento por succión en los sumideros del spa.

La reconstrucción del accidente

Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron localizados en un chalé de cuatro plantas situado en la exclusiva urbanización de Cap Blanc, en la localidad costera de Cullera (Valencia). El examen forense preliminar de los cadáveres desveló la presencia de profundas marcas y hematomas en la piel, especialmente severas en el caso del varón. Estas lesiones resultan del todo compatibles con la brutal presión mecánica que ejercen las bombas hidráulicas cuando una de las rejillas de drenaje o tomas de absorción queda obstruida por el cuerpo humano.

Según fuentes próximas al caso, la principal línea de reconstrucción sitúa a Patrick sufriendo el atrapamiento inicial al sentarse o aproximarse en exceso al sistema de filtrado. Al quedar bloqueado por el vacío hidrostático, su mujer habría tratado desesperadamente de tirar de él para liberarlo. El hecho de que ambos se encontraran fuera del jacuzzi -lo que descartó el ahogamiento o la electrificación- junto con las clarificadoras marcas que presentan ambos cuerpos, principalmente el de él, y la ausencia de señales visibles de una intoxicación por inhalación apunta a un incidente cardiopulmonar por estrés agudo.

De confirmarse las últimas pesquisas de los investigadores ambos habrían muerto por la extenuación de sus organismos derivada del esfuerzo titánico de él por vencer esa fuerza de succión y de ella por ayudarle tirando de él en vano, junto con el terror creciente por la desesperación de no conseguir solventar la situación, lo que habría provocado un incidente cardiaco agudo combinado, probablemente, con un colapso de los pulmones.

Diez horas de horror para dos menores con necesidades especiales

El componente más dramático del suceso recae sobre el entorno familiar. Fueron los dos hijos menores del matrimonio, de 14 y 16 años, quienes descubrieron los cuerpos sin vida de sus propios padres. Como apunta en exclusiva Levante-EMV, todo comenzó el día 24 de agosto, dos días después de su llegada. Los cuatro comieron juntos una barbacoa y, después de un rato de piscina, sobre las tres de la tarde, los padres decidieron tomar un baño en el jacuzzi, mientras sus hijos se retiraban a sus cuartos.

Alrededor de las siete de la tarde, el chico fue a buscar a sus padres. Los encontró fuera del jacuzzi, tendidos en el suelo, e interpretó que estaban dormidos, por lo que regresó a las plantas altas y no alertó a su hermana porque, contaría después, no quiso molestarlos. Los dos hermanos, con necesidades especiales, se hicieron la cena y se acostaron pronto porque el plan familiar incluía ir a la playa al día siguiente.

Sobre las 5:00 horas ya del día 25, el niño fue a buscar de nuevo a sus padres y se asustó al ver que no estaban en su habitación y que la cama estaba intacta, por lo que regresó a esa planta baja que alberga el jacuzzi, un par de duchas de pared y un pequeño salón para descansar.

Al verlos exactamente en la misma postura que la tarde anterior, se dio cuenta de que algo malo pasaba y fue en busca de su hermana. A partir de ahí, llamaron a un familiar de ambos, residente en Reino Unido, quien les aconsejó buscar ayuda entre el vecindario.

Deambulando por la calle

Y fue así, deambulando asustados por la calle, como los encontró un vecino casi una hora después. Como pudo, dada la barrera idiomática y las circunstancias de ambos menores, con necesidades especiales, se comunicó con ellos y, consciente de que algo grave les había sucedido a sus padres, acabó llamando al teléfono de Emergencias 112 y pidiendo ayuda médica urgente.

Minutos después, la Guardia Civil atendía a ambos hermanos a la puerta del chalé, al que ya no habían vuelto a entrar, temerosos tras lo sucedido. Los dos menores están recibiendo desde el primer momento asistencia psicológica y, desde el jueves, se encuentran con tres familiares desplazados desde el Reino Unido, con los que se han alojado en un hotel mientras concluyen los trámites administrativos y judiciales para poder repatriar los cuerpos de Thomasina y Patrick. Según ha trascendido, los adolescentes convivieron durante más de diez horas en el interior del inmueble con los cuerpos de sus padres sin percatarse de lo ocurrido, pensando que estos descansaban. Los jóvenes, que precisaron asistencia psicológica inmediata por parte de los servicios de urgencias de la Generalidad Valenciana, recibían el amparo de las autoridades consulares de su país para gestionar la repatriación.

Para terminar de perfilar las causas exactas, el Instituto de Medicina Legal de Valencia ha remitido muestras biológicas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona. Con ello se pretende descartar definitivamente cualquier otra variable concomitante, mientras los técnicos revisan el cumplimiento de las normativas de seguridad y los mecanismos de parada automática que debieron activarse en la instalación del spa.