Detenida una mujer por el apuñalamiento mortal a un hombre en Valencia

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de una mujer de 31 años, acusada de ser la autora material del apuñalamiento que ha acabado con la vida de un hombre de 45 años. Los trágicos acontecimientos tuvieron lugar poco antes de la medianoche en la ciudad de Valencia, un suceso que ha conmocionado a los vecinos de la zona y que ha requerido la rápida intervención de las fuerzas de seguridad.

Según la información adelantada por el diario local Las Provincias y posteriormente confirmada a Europa Press por fuentes oficiales de la Jefatura Superior de Policía, el ataque se produjo en las inmediaciones del Hospital General. En concreto, el escenario del crimen fue la terraza de un bar, donde, por causas que aún se encuentran bajo investigación, se desencadenó la agresión letal.

La celeridad en la respuesta policial resultó determinante para la captura de la sospechosa. Una patrulla de seguridad ciudadana logró localizar a la presunta homicida escasos minutos después de que se cometiera el ataque, alrededor de las 00:05 horas. La mujer, de nacionalidad española, había abandonado precipitadamente la escena del crimen y se había dirigido a su vivienda.

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Fue precisamente en el momento en que se disponía a salir de su edificio cuando los agentes procedieron a interceptarla. En ese instante, y tal como apuntan las citadas fuentes policiales, la detenida aún presentaba evidencias incuestionables del violento suceso, puesto que tenía las manos manchadas de sangre, un indicio fundamental que precipitó su inmediato traslado a dependencias policiales.

Por su parte, la víctima, un varón de origen peruano, se encontraba en estado crítico tras recibir el impacto del arma blanca. Los servicios de emergencias lo atendieron en el lugar de los hechos y ordenaron su traslado urgente al hospital más cercano en un intento desesperado por salvarle la vida. Sin embargo, la gravedad de las heridas resultó ser irreversible.

Fuentes médicas confirmaron que el hombre falleció aproximadamente a las 01:30 horas de la madrugada, a pesar de los intensos esfuerzos de los facultativos por estabilizar sus constantes vitales. La noticia de la defunción ha activado los protocolos correspondientes para este tipo de delitos violentos con resultado de muerte.

Actualmente, el caso se encuentra en manos de los investigadores pertinentes. El Grupo de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial de Valencia ha asumido la responsabilidad de las pesquisas para determinar el móvil. Los agentes trabajan en la recopilación de testimonios de testigos presentes en el establecimiento, así como en la búsqueda de pruebas para el total esclarecimiento de los hechos.