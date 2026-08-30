Un muerto y cinco heridos en un tiroteo durante una rave en Suiza tras el cual el autor se da la fuga

Al menos una persona ha perdido la vida y otras cinco han resultado heridas, varias de ellas de extrema gravedad, como consecuencia de un tiroteo registrado esta madrugada en la ciudad de Aarau, capital del cantón suizo de Argovia. El suceso tuvo lugar en el transcurso de una fiesta de música electrónica, conocida popularmente como rave, que congregaba a un importante número de asistentes en el norte del país.

El evento lúdico se estaba celebrando en el recinto del hipódromo de la localidad, un espacio de grandes dimensiones donde los organizadores del festival preveían la asistencia de unas 2.500 personas. Fue en este entorno de gran afluencia donde se desató el pánico tras escucharse las detonaciones, un caos que el responsable de los disparos aprovechó para escabullirse del lugar antes de la llegada de las primeras patrullas policiales.

Tras confirmarse la huida del atacante, las fuerzas de seguridad han desplegado un amplio dispositivo de búsqueda y captura por toda la región. Este operativo policial ha requerido incluso el apoyo aéreo mediante la movilización de un helicóptero del Ejército suizo, que patrulla sin descanso la zona para tratar de dar con el paradero del fugitivo.

Ante la peligrosidad del individuo, las autoridades locales han emitido una alerta instando a la población a evitar las inmediaciones del hipódromo. En su comunicado, la Policía Cantonal ha hecho especial hincapié en que los ciudadanos se abstengan de acudir a una concurrida piscina pública situada en las cercanías del recinto, una instalación que suele registrar una gran afluencia de familias durante los fines de semana.

En estos momentos, las causas que originaron el suceso y las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque armado siguen siendo una incógnita. Por ello, los responsables de la investigación han solicitado la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos, pidiendo a cualquier persona que disponga de grabaciones de vídeo o fotografías tomadas durante la fiesta que las envíe a los perfiles oficiales de la Policía en las redes sociales, tal y como recoge la agencia EFE.

Este tipo de episodios violentos suponen un hecho inusual en Suiza, una nación que tradicionalmente se caracteriza por sus altos índices de seguridad ciudadana. Pese a que el país cuenta con una elevada tasa de posesión de armas de fuego entre la población civil, motivada en gran medida por su sistema de servicio militar obligatorio, los incidentes de esta magnitud son extremadamente infrecuentes. La comunidad de Aarau se mantiene a la espera de que las pesquisas arrojen luz sobre un suceso que ha conmocionado al cantón de Argovia.