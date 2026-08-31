Cuatro narcos detenidos en Puertollano tras una persecución embistiendo a un policía

La Policía Nacional ha logrado intervenir más de un kilogramo de cocaína en la localidad de Puertollano (Ciudad Real). La operación se ha saldado con el arresto de cuatro conocidos delincuentes de la zona.

El dispositivo policial contó con la participación de unidades uniformadas y de paisano que se desplegaron en diversos puntos estratégicos del municipio manchego. Fue en una céntrica calle de la ciudad donde los efectivos detectaron un cargamento sospechoso a bordo de un vehículo ocupado por dos personas, momento en el que procedieron a darles el alto para su interceptación.

Al percatarse de la presencia policial, los presuntos traficantes iniciaron una peligrosa huida por las calles del municipio. Durante la carrera arrojaron el paquete con la sustancia al tejado de un edificio cercano, cuyo valor en el mercado ilícito habría alcanzado los 322.000 euros, además de incautar 1.500 euros en dinero en efectivo.

Los detalles de la fuga

En la huida embistieron con su vehículo a uno de los agentes que trataba de cortarles el paso, provocándole diversas heridas.

La fuga motorizada llegó a su fin cuando los delincuentes perdieron el control y terminaron por chocar contra una casa y contra un coche de la propia Policía. Lejos de entregarse, continuaron su intento de escape a pie. En plena persecución a la carrera, uno de ellos trató de refugiarse en una vivienda particular para despistar a los agentes, pero su plan fracasó y ambos terminaron siendo reducidos y detenidos por los efectivos policiales.

A estos dos primeros arrestados se les imputa una larga lista de infracciones penales, entre las que destacan los delitos contra la salud pública, contra la seguridad vial, atentado contra agente de la autoridad, allanamiento de morada y daños a la propiedad.

Las fuerzas de seguridad pusieron en marcha un segundo operativo al día siguiente. Los investigadores procedieron a la entrada y registro de un piso ubicado en el propio municipio de Puertollano, el cual funcionaba presuntamente como un centro donde se elaboraba y distribuía cocaína.

En este domicilio se detuvo a otros dos miembros de la organización criminal, un hombre y una mujer. Durante la inspección, los agentes decomisaron múltiples dosis de cocaína ya preparadas para su distribución y venta al por menor. Asimismo, se incautaron de 2.760 euros en efectivo, cartuchos de escopeta, armas blancas y joyas de procedencia desconocida que, según las primeras pesquisas, podrían haber sido utilizadas como moneda de cambio para adquirir las sustancias ilícitas.