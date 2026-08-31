Nuevo ataque de orcas en Galicia: Salvamento Marítimo escolta a un velero con el timón destrozado

Un nuevo incidente provocado por cetáceos en aguas atlánticas ha vuelto a sembrar la alarma entre los navegantes de la costa gallega. La embarcación de rescate Salvamar Mirach tuvo que intervenir de urgencia este domingo para escoltar a un velero con dos tripulantes a bordo tras sufrir la acometida de un grupo de orcas en las proximidades de la zona norte de la Ría de Vigo.

El hostigamiento de los animales provocó graves daños en el timón del barco, dejándolo prácticamente sin gobierno.Los hechos se desencadenaron alrededor de las 13:00 horas, momento en el que los controladores de Salvamento Marítimo recibieron la llamada de socorro desde la embarcación civil.

Tras constatar que el ataque había inutilizado el sistema de dirección pero sin abrir vías de agua en el casco, el centro de control movilizó a la dotación de la Salvamar Mirach. En las inmediaciones navegaba también el buque Savana, que transportaba a un grupo de científicos dedicados precisamente al estudio del comportamiento de estos animales. D

ichos investigadores contaban con timones metálicos reforzados para evitar correr la misma suerte.La tripulación afectada logró mantener el motor operativo y navegar lentamente a una velocidad de seis nudos. Siempre bajo la estricta y preventiva escolta del buque público de rescate, el velero civil consiguió alcanzar el puerto deportivo de Baiona a las 16:30 horas de la tarde.

Escalan los incidentes en menos de 24 horas

La preocupante ofensiva de los cetáceos no constituye un hecho aislado. Se trata del segundo asalto registrado en la región en menos de 24 horas. Apenas el sábado por la tarde, otro grupo de orcas causó daños materiales de consideración a un velero de recreo en la entrada de la ría de Pontevedra, cerca del municipio de O Grove. En este caso, la embarcación regresaba tras competir en la regata del Trofeo Ignacio Montenegro.

Pese a que las autoridades de la administración y colectivos conservacionistas insisten en definir estos episodios bajo el eufemismo de "interacciones", la realidad del sector náutico y deportivo gallego evidencia una creciente agresividad por parte de estos animales. El modus operandi se repite de manera sistemática: los ejemplares embisten con fuerza los cascos y destrozan las palas de los timones.

Aunque afortunadamente no se han lamentado daños personales en ninguno de los dos sucesos del fin de semana, la comunidad marinera exige medidas de protección eficaces y protocolos contundentes ante una situación que ya compromete gravemente la seguridad de la navegación en el noroeste de España.