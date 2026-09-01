Una mujer de 32 años ha muerto y un hombre de 68 ha resultado herido después de ser apuñalados este lunes en Times Square, en pleno corazón de Nueva York. La presunta autora del ataque, Patricia Cisneros, de 49 años, ha muerto posteriormente después de que la policía haya abierto fuego contra ella cuando se ha enfrentado a los agentes armada con dos cuchillos.

Según informa EFE, la Policía de Nueva York considera que se ha tratado de un ataque aleatorio y descarta por el momento cualquier motivación terrorista. La agresora, residente en el distrito de Queens, contaba además con un historial de incidentes de salud mental.

🚨🇺🇸 BREAKING: Stabbing in Times Square, New York sees one woman killed and a 68-year-old man hospitalised. The suspect was shot dead by police. NYPD say the attack was random and unprovoked. • Officers were called at about 4.24pm Monday after reports of a woman with two… — The Mercian (@TheMercianNews) September 1, 2026

Un ataque en apenas 20 segundos

Los hechos han comenzado alrededor de las 16:30 horas cerca del cruce de la calle 42 con la Séptima Avenida, una de las zonas más transitadas por los turistas que visitan la ciudad. De acuerdo con el relato ofrecido por la jefa de la Policía, Jessica Tisch, Cisneros ha sacado dos cuchillos de una bolsa de supermercado y, en apenas 20 segundos, ha atacado a dos personas.

La mujer de 32 años ha sufrido heridas que finalmente le han provocado la muerte en el hospital, mientras que el hombre de 68 años ha sido apuñalado en el abdomen y permanece ingresado en condición estable. La identidad de ambos no ha sido difundida mientras las autoridades informan a sus familiares.

Tras los apuñalamientos, Cisneros ha huido calle arriba en dirección a la comisaría situada en la concurrida plaza. Allí ha sido rodeada por varios agentes, que durante aproximadamente cuatro minutos han tratado de convencerla para que dejara los cuchillos.

"No voy a soltar nada, preferiría matarlos a los dos. ¡Los mataré!", ha amenazado Cisneros, según ha relatado Tisch durante una rueda de prensa.

Cuatro minutos frente a los agentes

Los policías han recurrido inicialmente a pistolas eléctricas taser para intentar reducirla, pero estas resultaron no ser efectivas. Los agentes han terminado abriendo fuego con sus armas reglamentarias cuando la mujer ha avanzado hacia ellos mientras blandía los cuchillos. Cisneros ha sido trasladada a un hospital, donde los médicos han certificado posteriormente su muerte.

La policía ha cerrado temporalmente al público la zona en la que se ha producido el ataque, uno de los puntos más turísticos de Nueva York.

"No tenemos razones para creer que esto fuera un acto de terrorismo", ha aclarado la jefa policial, aunque ha reconocido que ha sido "una situación extraordinariamente peligrosa desencadenándose" en uno de los lugares más turísticos del mundo, por el que pasan miles de personas a cualquier hora.

La víctima mortal del ataque

La mujer de 32 años fallecida en el ataque ha sido identificada como Erin Piacenti, vicepresidenta de selección de negocios y conflictos de Bank of America en Nueva York. Era natural de Chester, en Nueva Jersey, y se había graduado en Ciencias Políticas por la Universidad de Pensilvania en 2016.

Piacenti cursó posteriormente Derecho en la Universidad de Fordham, donde se graduó magna cum laude en 2021. Según su perfil de LinkedIn, había desarrollado su carrera profesional en el sector financiero. Además, se había casado en 2024 y acababa de celebrar su segundo aniversario de boda el pasado 10 de agosto.

El otro herido en el ataque es un turista de 68 años procedente de Rhode Island, cuya identidad no ha trascendido y que ha sobrevivido al apuñalamiento.