Asesina a tiros a un taxista en el País Vasco y se da a la fuga

Un taxista ha muerto este martes tras recibir varios disparos en Azpeitia (Guipúzcoa). La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer el crimen y ha desplegado controles en distintos puntos de la zona para tratar de localizar al autor, que ha huido tras el ataque.

Los hechos se han producido alrededor de las 20:15 horas en la avenida Artzubia, cerca del campo de fútbol de Garmendipe. Según el testimonio de varios testigos recogido por el medio local Azpeitia Guka, un vehículo habría embestido primero al taxi negro que conducía la víctima.

Varios disparos tras la colisión

Tras provocar la colisión, el conductor del otro coche habría efectuado varios disparos contra el taxista.

Hasta la zona se han desplazado los servicios de emergencias, cuyos sanitarios han tratado de reanimar al hombre sin éxito. La víctima ha fallecido en el mismo lugar de los hechos. También han acudido varias patrullas de la Ertzaintza y de la Policía Local de Azpeitia.

Según ha explicado a EFE un conocido del fallecido, la víctima era un vecino de Azpeitia de entre 30 y 40 años y una persona muy conocida en esta localidad guipuzcoana de algo más de 15.000 habitantes. Actualmente trabajaba como taxista, aunque anteriormente había ejercido como disc jockey e "incluso solía ir a pinchar a Ibiza".

Controles para localizar al autor

Pasadas las 23:30 horas, agentes de las unidades de investigación de la Ertzaintza continuaban trabajando en el escenario del crimen para recoger pruebas. El cadáver permanecía cubierto con un biombo a la espera de que se procediera a su levantamiento.

El Departamento vasco de Seguridad ha confirmado la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido y localizar al responsable de los disparos. La Policía autonómica ha establecido además varios controles en los alrededores de Azpeitia con el objetivo de encontrar el vehículo en el que ha huido el autor de los disparos.

Controles para localizar al autor

Pasadas las 23:30 horas, agentes de las unidades de investigación de la Ertzaintza continuaban trabajando en el escenario del crimen para recoger pruebas. El cadáver permanecía cubierto con un biombo a la espera de que se procediera a su levantamiento.

El Departamento vasco de Seguridad ha confirmado la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido y localizar al responsable de los disparos. La Policía autonómica ha establecido además varios controles en los alrededores de Azpeitia con el objetivo de encontrar el vehículo en el que ha huido el autor de los disparos.