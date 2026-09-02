La Policía busca a un sexagenario como cuarto implicado en la brutal violación grupal con sumisión química de Orense

La Policía Nacional mantiene abierta una intensa investigación en Orense para localizar y detener a un hombre de unos 60 años, considerado el presunto cuarto implicado en la salvaje agresión sexual grupal sufrida por una joven de 19 años. Los hechos, que salieron a la luz tras levantarse el secreto de sumario, ocurrieron a finales del pasado mes de mayo en un club nocturno de la zona de O Pino.

Por el momento, las fuerzas de seguridad ya han detenido a tres hombres vinculados al caso. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Orense decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de ellos debido a la gravedad de los testimonios y las pruebas presentadas, mientras que el tercer arrestado permanece en libertad bajo la condición de investigado.

El 'modus operandi': sospechas de sumisión química

Según consta en las actuaciones judiciales de la Audiencia Provincial de Orense, la víctima relató haber sufrido una merma repentina y severa de sus facultades tras consumir una bebida alcohólica. La joven explicó que, tras salir unos minutos a fumar fuera del local, dejó su consumición desatendida en la barra. Al regresar y beber de su vaso, comenzó a perder la consciencia de forma casi inmediata, lo que apunta a un claro caso de sumisión química. Durante un breve intervalo en el que logró recuperar la lucidez, la denunciante se percató de que estaba siendo agredida de forma simultánea por varios individuos en el interior del establecimiento. En su declaración, describió cómo dos de los arrestados la penetraban mientras un tercer hombre —a quien no conocía— intentaba sumarse a la agresión. Es en este escenario donde la investigación sitúa de forma activa al sexagenario fugitivo, cuya identificación y captura es ahora la máxima prioridad de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).

Lesiones compatibles con un intento de defensa

El testimonio de la víctima ha sido calificado por el tribunal como "muy detallado, sólido y creíble", al no presentar ningún tipo de contradicción interna. Además, las afirmaciones de la joven están plenamente respaldadas por los informes médicos oficiales de urgencias emitidos pocas horas después del suceso.

El parte de lesiones detalla heridas en la zona genital y diversas marcas por todo el cuerpo. Destacan especialmente lesiones en los nudillos provocadas por sus intentos desesperados de golpear a los agresores para zafarse, mordeduras en la espalda y marcas físicas en el cuello compatibles con haber sido inmovilizada mediante estrangulamiento.

Dos de los principales sospechosos encarcelados fueron localizados semanas después en el municipio de Monforte de Lemos (Lugo), donde compartían vivienda. A pesar de no contar con antecedentes penales firmes, a uno de los detenidos ya le constaba un arresto previo en el año 2025 por otra presunta agresión sexual. Ahora, los acusados se enfrentan a penas que podrían oscilar entre los 12 y los 15 años de prisión por estos hechos.