Mueren dos mujeres al caer su coche al mar cuando intentaban embarcar en Algeciras

Dos mujeres de 71 y 43 años han muerto esta madrugada después de que el vehículo en el que viajaban cayera al mar en el puerto de Algeciras cuando sus cuatro ocupantes se disponían a embarcar en un buque con destino a Tánger. Los otros dos ocupantes, ambos varones, consiguieron salir del coche y fueron trasladados a un centro hospitalario. Uno de ellos se encuentra en estado crítico, según la información facilitada por el 112, mientras que fuentes portuarias consultadas por EFE señalan que su estado es grave.

El accidente se produjo en torno a las 00:30 horas en el atraque número 1 del muelle Galera. Según ha informado el servicio de emergencias 112, a esa hora recibió un aviso que alertaba de que un vehículo con cuatro personas en su interior había caído al agua cuando intentaba embarcar en un buque en el puerto algecireño.

Los ocupantes tenían previsto tomar un barco hacia Tánger y habían pasado el control de la Policía Nacional. El personal encargado de los embarques les había indicado la parcela en la que debían situarse mientras esperaban para acceder al barco.

Sin embargo, por causas que todavía se desconocen, el vehículo continuó circulando hasta dirigirse hacia la rampa del cantil del atraque número 1 del muelle Galera, desde donde terminó precipitándose al mar. Fuentes próximas a la investigación apuntan a que un posible despiste del conductor pudo estar detrás del accidente.

Dos mujeres quedaron atrapadas

Los dos hombres que viajaban en el vehículo consiguieron salir, aunque resultaron heridos. Los servicios sanitarios del 061 los trasladaron posteriormente al hospital.

Las dos mujeres, por el contrario, quedaron atrapadas en el interior del vehículo. Los buzos de los GEAS de la Guardia Civil participaron en las labores de rescate y recuperaron sus cuerpos ya sin vida.

En el dispositivo desplegado tras el accidente han participado efectivos de Salvamento Marítimo, Guardia Civil, GEAS de Guardia Civil, servicios sanitarios, Policía Nacional, Bomberos y Policía Portuaria.

La investigación deberá determinar ahora las circunstancias exactas por las que el vehículo continuó avanzando después de pasar el control de la Policía Nacional y acabó precipitándose al agua cuando sus ocupantes se disponían a embarcar con destino a Tánger.