Un matrimonio mata a su hija de cinco años con una grave discapacidad y se quita la vida

Los Carabinieri y la Fiscalía de Roma (Italia) investigan la muerte de un matrimonio y su hija de cinco años, cuyos cuerpos fueron encontrados junto al de su perro en una vivienda del distrito romano de Pietralata. La principal hipótesis apunta a un asesinato-suicidio, aunque los investigadores todavía tratan de determinar quién utilizó el arma y descartar definitivamente la participación de terceras personas, según Rai News.

Las víctimas son Luca Abbasciano, técnico informático; su mujer, Valentina Pambianco, de 41 años; y Bianca, la hija de ambos, que todavía no había cumplido seis años y padecía una grave discapacidad. Según Rai News, la enfermedad de la pequeña afectaba gravemente a sus huesos y a su visión.

El hallazgo se produjo el lunes 31 de agosto, alrededor de las 13:00 horas, después de que familiares de Luca alertasen a los servicios de emergencia tras varios días sin conseguir ponerse en contacto con ellos, de acuerdo con la cadena pública italiana. Los bomberos forzaron la puerta de la vivienda y encontraron los tres cadáveres en el dormitorio con heridas de bala.

Junto a ellos también apareció muerto de un disparo Teo, el perro de la familia, según Rai News. Hasta el domicilio se desplazaron los Carabinieri de la comisaría de Montesacro, que iniciaron las diligencias para tratar de reconstruir lo ocurrido.

Durante la inspección de la vivienda, y en presencia del forense, los agentes localizaron e incautaron una pistola Glock registrada a nombre de Abbasciano. La Fiscalía ha encargado las autopsias y, según Corriere della Sera, está previsto realizar pruebas para detectar residuos de disparo en las manos de los dos adultos. Los resultados, junto con los análisis balísticos, podrían permitir determinar cuál de los dos utilizó el arma.

Numerosas cartas de despedida

Uno de los principales elementos de la investigación son las cartas encontradas en la cocina. Las informaciones publicadas por los medios italianos difieren sobre su número: Roma Today habló inicialmente de alrededor de una docena, mientras que Corriere della Sera eleva la cifra a una veintena.

Los escritos estaban dirigidos a familiares y amigos y habían sido firmados por la pareja. Roma Today, citando a su vez a ANSA, señaló que el contenido de las cartas apuntaría a una decisión consensuada de quitarse la vida. "No podemos hacerlo solos", decía el resumen de los mensajes publicado por la agencia italiana y recogido por el citado medio.

Según Roma Today, Luca y Valentina escribieron repetidamente sobre las dificultades que encontraban para atender las necesidades de su hija y sobre su incapacidad para continuar haciéndolo.

La investigación trata también de precisar cuándo se produjeron las muertes. Según ha publicado La Repubblica, el último acceso de Abbasciano a WhatsApp se registró a las 23:30 horas del viernes anterior, unas 60 horas antes del descubrimiento de los cadáveres. Una amiga de la familia, Feliciana Manna, explicó al periódico que había escrito a Valentina el sábado y que le extrañó no obtener respuesta porque habitualmente contestaba con rapidez.

Viajes a México para tratar a Bianca

La pareja había dedicado durante años importantes esfuerzos a buscar tratamientos para su hija. Según testimonios de amigos y vecinos recogidos por Corriere della Sera, Luca y Valentina viajaron en varias ocasiones a México para intentar tratar a Bianca. Las fuentes consultadas por el periódico hablan de al menos tres o cuatro desplazamientos.

El diario italiano señala que la menor recibió tratamiento en Monterrey y que sus padres también buscaron asistencia especializada en Roma y en otros centros. Abbasciano acompañaba habitualmente a Bianca a un centro de atención y rehabilitación de la capital italiana.

Corriere della Sera añade que Valentina había dejado de trabajar para cuidar de su hija. Los medios italianos han informado también del elevado coste de los tratamientos que la familia había buscado para Bianca. Las circunstancias que desembocaron en la tragedia, sin embargo, continúan bajo investigación.

La familia recibía ayuda de los servicios sociales

Massimiliano Umberti, presidente del Municipio IV de Roma, ha explicado, según recoge Adnkronos, que la familia estaba siendo atendida por los servicios sociales debido a la "severa discapacidad" que padecía Bianca.

"Todavía no sabemos cómo ocurrió todo, pero quiero aclarar que no se trataba de una situación de marginalidad y que, a pesar de que nosotros, como administración, teníamos el caso a nuestro cargo, y de que también recibían asistencia económica, no fue suficiente", ha señalado Umberti en rueda de prensa.

El responsable municipal ha explicado que la familia llevaba años afrontando una situación especialmente complicada y ha destacado las dificultades que atravesaba la madre. "Eran buenas personas que llevaban años luchando", ha afirmado.

Umberti ha reconocido además las limitaciones de las instituciones para responder a determinados casos pese a las ayudas económicas y la atención de los servicios sociales. "Ante ciertos problemas, no tenemos solución", ha lamentado.