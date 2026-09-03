Hallan los restos óseos de una bebé en la vivienda de sus padres tras ser detenidos en Valencia

Los Mossos d'Esquadra han localizado este jueves por la tarde en un domicilio de Santa Bárbara (Tarragona) los restos óseos de la bebé cuya desaparición se investigaba desde este miércoles. Los padres de la menor fueron detenidos en Valencia por su presunta relación con el homicidio y deberán comparecer ante el juez encargado del caso en Amposta.

Los agentes de los Mossos d'Esquadra están inspeccionando el inmueble en el que han encontrado los restos de la menor. En esa misma vivienda habían sido localizados durante el pasado fin de semana varios perros en malas condiciones, que fueron trasladados posteriormente a una protectora.

La localización de los restos se produce después de que la Policía Nacional detuviera este miércoles por la mañana a los padres de la bebé en la Estación del Norte de Valencia. La detención se llevó a cabo en cumplimiento de una requisitoria judicial emitida por el Tribunal de Instancia de Amposta.

La investigación corresponde a los Mossos d'Esquadra y el procedimiento judicial permanece bajo secreto de actuaciones.

Una denuncia por la desaparición de la bebé

El caso se inició a raíz de la denuncia presentada por el abuelo paterno de la menor. Según la información trasladada a la policía, la madre le habría comunicado el fallecimiento de la bebé y que la había enterrado en el domicilio dentro de una caja de cartón.

El abuelo paterno no había llegado a conocer a la bebé, aunque sí había conocido anteriormente a los otros cinco hijos de la pareja. Por este motivo, tanto la Policía Nacional como los Mossos investigaban inicialmente si la menor existía y qué había ocurrido con ella.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informó de que el Tribunal de Instancia de Amposta había abierto una causa tras la denuncia por la desaparición y había dictado la orden de búsqueda y detención de los dos progenitores.

Trasladados a disposición del juez de Amposta

Los dos sospechosos fueron arrestados sobre las 08:35 horas del miércoles en Valencia. Tras su detención quedaron a disposición judicial y la magistrada de guardia de incidencias de Valencia acordó que fueran trasladados a Tarragona.

La jueza dispuso que la pareja fuera conducida ante el titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Amposta, órgano que había emitido la orden de búsqueda y detención y que lleva la causa.

Los hechos se investigan como un presunto homicidio. La localización de los restos óseos en el domicilio forma parte de las diligencias que están desarrollando los Mossos para esclarecer las circunstancias de la muerte de la menor.

Por el momento, la policía catalana continúa inspeccionando la vivienda mientras avanza la investigación judicial.