Detenidos en Magaluf tras negarse a pagar en un restaurante y agredir a varios agentes

La Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer, de 36 y 31 años y de origen británico, por presuntamente negarse a pagar la cuenta de un restaurante de Magaluf y agredir y amenazar a los agentes que acudieron al lugar tras recibir un aviso por un altercado.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado miércoles, cuando la Guardia Civil recibió el aviso de un posible altercado con unos clientes en un restaurante de esta localidad mallorquina.

Según informó el Instituto Armado en una nota de prensa, los agentes fueron alertados de que la pareja había consumido comida y bebidas y se había negado a abonar la cuenta. Ambos alegaron que uno de los platos se encontraba en mal estado.

Los agentes localizaron posteriormente a la pareja en la playa y les pidieron que regresaran a la orilla. Según la Guardia Civil, ambos mostraron entonces una actitud desafiante y llegaron a proferir insultos y amenazas contra los agentes.

Agresión y resistencia durante el traslado

Cuando los guardias civiles intentaron trasladar a la pareja hasta el establecimiento para continuar con las diligencias, ambos ofrecieron una fuerte resistencia.

El hombre, según la versión de la Guardia Civil, agarró y golpeó a uno de los agentes, además de intentar agredirle en otras ocasiones. La mujer también se resistió activamente al traslado.

Los agentes tuvieron que emplear la mínima fuerza imprescindible y de forma proporcional para controlar a ambos y evitar nuevas agresiones. Una vez introducidos en el vehículo policial, la actitud de los dos detenidos habría continuado siendo hostil.

Durante el traslado, ambos profirieron amenazas contra los agentes y sus familiares. El hombre llegó a golpear varias veces con la cabeza el cristal del vehículo policial, mientras que la mujer hizo lo mismo contra la mampara de protección.

Como consecuencia de estos golpes, la mujer sufrió un pequeño impacto en la frente. Finalmente, ambos fueron trasladados a dependencias oficiales de la Guardia Civil. Según el Instituto Armado, mantuvieron allí una actitud desafiante y reiteraron sus amenazas contra los agentes.

Tras la instrucción de las correspondientes diligencias, la pareja quedó a disposición de la autoridad judicial competente. Los detenidos están acusados, presuntamente, de delitos de estafa, resistencia y desobediencia grave, amenazas y atentado contra agentes de la autoridad.