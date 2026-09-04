Hallan el cadáver de un joven de 29 años dentro de un contenedor de basura en Jerez

El cuerpo sin vida de un hombre de 29 años ha sido localizado este viernes en el interior de un contenedor de basura en Jerez de la Frontera (Cádiz). La Policía investiga las circunstancias de la muerte, aunque las primeras pesquisas apuntan a un fallecimiento accidental.

El hallazgo se ha producido alrededor de las 8:30 horas en la calle Sevilla, junto a una parada de autobuses. Un trabajador del servicio municipal de recogida de basuras ha encontrado el cadáver y ha dado aviso a la Policía Nacional.

Hallazgo a primera hora

Los agentes han acordonado y preservado la zona para permitir el trabajo de los especialistas de la Policía Científica, que han llevado a cabo la correspondiente inspección técnico-policial. El dispositivo ha provocado además una ralentización del tráfico en esta vía del centro de Jerez, que da acceso a la avenida Álvaro Domecq en uno de sus sentidos.

Agentes especializados de la Policía Judicial se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Según han informado fuentes policiales a EFE, los primeros datos de la investigación apuntan a que el hombre habría accedido al contenedor voluntariamente y por sus propios medios. La principal hipótesis con la que trabajan los investigadores es que posteriormente habría muerto de forma accidental por asfixia.

A la espera de la autopsia

El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se le practicará la correspondiente autopsia. Sus resultados deberán determinar la causa de la muerte, mientras la investigación permanece abierta a la espera de las conclusiones de las actuaciones policiales y forenses.