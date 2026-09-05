Detenido por agredir sexualmente a una joven mientras estaba desmayada en un vuelo de Ryanair

Un hombre de 39 años ha ingresado en prisión preventiva en Francia acusado de agredir sexualmente a una joven de 22 años que perdió el conocimiento durante un vuelo de Ryanair entre Malta y Nantes. El sospechoso fue detenido posteriormente cuando aterrizó de nuevo en el aeropuerto de la ciudad francesa.

Los hechos se remontan al pasado 19 de julio. Según la información publicada por el diario francés Ouest France, la joven sufrió un fuerte dolor de cabeza poco después del despegue y acabó desmayándose. Primero cayó hacia delante sobre la mesita del asiento y, posteriormente, quedó apoyada sobre el hombro del pasajero que viajaba a su derecha, junto al pasillo.

Cuando recuperó el conocimiento, la mujer aseguró que el desconocido que ocupaba el asiento contiguo la había estado besando en el cuello mientras permanecía inconsciente.

El fiscal de Nantes, Antoine Leroy, ha explicado a Ouest France que la agresión habría ido más allá. Según su relato, el acusado también habría manoseado el pecho de la joven por debajo de la camiseta e introducido una mano bajo sus pantalones cortos.

Detenido al regresar a Nantes

Tras el aterrizaje, la víctima contó a su familia lo sucedido y la Policía de Fronteras francesa abrió una investigación.

Las autoridades identificaron al sospechoso, un hombre de 39 años sin domicilio fijo. Su detención se produjo el pasado 31 de agosto, cuando los agentes le localizaron en el aeropuerto de Nantes después de que desembarcara de otro vuelo.

El hombre ha negado las acusaciones de carácter sexual. Sin embargo, los fiscales sostienen que las pruebas de ADN le vinculan con el caso.

El sospechoso compareció el miércoles ante el juez acusado de agresión sexual a una persona vulnerable. Tras la vista, se decretó su ingreso en prisión preventiva a la espera del juicio.

Antes de sentarse en el banquillo deberá someterse además a una evaluación psiquiátrica. El juicio está previsto para el próximo 28 de octubre.