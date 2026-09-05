Detenido un matrimonio tras encontrar en su casa el cadáver del padre de ella

La Policía ha detenido a un matrimonio en Torrelavega (Cantabria) después de localizar en su vivienda el cadáver del padre de la mujer, un hombre de 88 años que aparentemente llevaba bastante tiempo fallecido.

La actuación se produjo el viernes por la tarde después de que una trabajadora del Centro de Salud Dobra alertase de que el anciano llevaba tiempo sin acudir a sus revisiones. Los agentes se desplazaron entonces hasta el domicilio de su hija, donde encontraron el cuerpo en una de las habitaciones.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, ha confirmado a EFE que el cadáver no presentaba aparentemente signos de violencia.

Cuando los agentes de la Policía Local llegaron al domicilio, se encontraron además con unas condiciones de habitabilidad especialmente deficientes. Según ha explicado el concejal, "casi no se podía abrir la puerta" debido al estado en el que se encontraba la vivienda.

El matrimonio detenido tiene entre 50 y 60 años. La investigación trata ahora de determinar cuánto tiempo llevaba fallecido el padre de la mujer y las circunstancias en las que se mantuvo el cadáver en el interior de la vivienda.

Se investiga el posible móvil económico

Entre las hipótesis que se manejan figura la posibilidad de que el matrimonio mantuviera el cuerpo en casa para seguir cobrando la pensión del fallecido. No obstante, el concejal ha señalado que tampoco se descarta que las condiciones en las que vivía la pareja puedan estar relacionadas con un posible síndrome de Diógenes.

Por el momento, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada y la investigación continúa abierta para esclarecer qué ocurrió.

El matrimonio fue detenido por la Policía y ha quedado en libertad durante la mañana de este sábado. Ambos tienen la obligación de presentarse el lunes ante el Juzgado, que se encargará de las diligencias junto con la Policía Nacional.