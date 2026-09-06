El turista británico que murió ahogado en Tarragona saltó del ferry para seguir bebiendo en un chiringuito

El británico de 45 años que perdió la vida este viernes después de arrojarse desde un ferry turístico frente a la costa de Tarragona quería alcanzar a nado un chiringuito para continuar bebiendo. El hombre y su hermano habían intentado consumir más alcohol durante la travesía, pero el capitán se había negado a servirles.

El diario británico Mirror ha aportado nuevos detalles sobre las circunstancias que precedieron al suceso. La víctima hacía junto a sus padres y su hermano, de 42 años, el último trayecto de la tarde que comunicaba Cambrils con Salou. De acuerdo con los testimonios recogidos por el periódico, los dos hermanos habían bebido y se encontraban ebrios.

La negativa del capitán

Durante el viaje quisieron pedir varias cervezas, pero el responsable de la embarcación rechazó atender su petición. Los hermanos optaron entonces por una alternativa temeraria: abandonar el ferry y recorrer a nado la distancia que les separaba de la costa. Su objetivo era dirigirse a uno de los establecimientos de la playa donde podían continuar consumiendo alcohol.

El plan contemplaba además que sus padres se reunieran posteriormente con ellos en tierra. Los dos hombres se lanzaron al Mediterráneo cuando la embarcación se encontraba ya próxima al puerto de Salou.

Solo uno llegó a la playa

Sin embargo, solo el hermano de 42 años consiguió alcanzar la playa. Sus padres han señalado que los dos tenían experiencia nadando, pero el británico de 45 años no pudo completar el trayecto. La principal hipótesis es que el cansancio terminara impidiéndole continuar y provocara que se ahogara, aunque los resultados de la autopsia deberán esclarecer la causa exacta de la muerte.

Tras recuperar el cadáver del agua, un forense autorizó su levantamiento alrededor de las 21:25 horas del viernes. Los familiares del fallecido necesitaron recibir asistencia psicológica después de lo ocurrido.