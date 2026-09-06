Muere atropellado un cachorro de lince ibérico en una carretera de Ciudad Real

Un ejemplar joven de lince ibérico —Lynx pardina— ha perdido la vida este domingo tras ser arrollado por un vehículo en la vía CM-4115, la cual enlaza los municipios de Caracuel, Villamayor de Calatrava y Almodóvar del Campo. Este suceso ha tenido lugar en las proximidades de la microrreserva de la laguna de Caracuel, un enclave natural destacado en la comunidad autónoma.

Fueron unos deportistas que transitaban por la zona quienes advirtieron la presencia del animal inerte sobre el asfalto. De inmediato, alertaron a los servicios de emergencia a través del 112, lo que propició la intervención de una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). Los agentes se hicieron cargo del levantamiento del cadáver, que posteriormente fue trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Chaparrillo para realizarle los estudios pertinentes.

Las autoridades constatan que este tramo se ha convertido en un punto negro para la fauna local. De hecho, no se trata del primer incidente de estas características, ya que en los últimos años han perecido al menos otros tres ejemplares en idénticas circunstancias. Ante esta reiteración de siniestros, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha procedió en su momento a la instalación de señalización específica para advertir a los conductores sobre el riesgo de cruce de fauna, dada la consolidación de este perímetro como área de dispersión.

El entorno donde ha ocurrido el incidente goza de un alto valor ecológico. Se encuentra catalogado dentro del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) denominado Lagunas Volcánicas del Campo de Calatrava, un espacio que además forma parte de la prestigiosa Red Natura 2000. La mortalidad vial en esta comarca subraya los retos que afronta la conservación de la biodiversidad en territorios compartidos con infraestructuras humanas.

A pesar de este desafortunado suceso, los datos demográficos invitan al optimismo. Según el censo oficial correspondiente al año 2025, Castilla-La Mancha concentra 1.051 felinos de esta especie, consolidándose como la autonomía con mayor densidad a nivel nacional. Esta cifra representa el 46,3 % de los 2.269 animales documentados en el conjunto de España, marcando una evolución positiva frente a los 942 censados durante el ejercicio de 2024.

El análisis detallado de estas cifras revela un notable dinamismo reproductivo. Del total contabilizado en el territorio castellanomanchego, 595 se corresponden con adultos o subadultos, a los que se suman 456 crías nacidas a lo largo de 2025. Este volumen de nacimientos arroja una extraordinaria ratio de 2,1 crías por cada hembra territorial, lo que sitúa a la región a la cabeza de la capacidad reproductora dentro de la península ibérica.