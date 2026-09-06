Muere un turista al saltar de un ferry en la ruta entre Cambrils y Salou

Un turista inglés de 45 años murió ahogado este viernes por la tarde en el litoral de Tarragona después de lanzarse voluntariamente al mar desde un ferry turístico que cubría la ruta entre Cambrils y Salou. Según informa el periódico catalán Diari de Tarragona, el fallecido viajaba con sus padres y su hermano, dos años más joven, que también saltó al agua y consiguió llegar hasta la playa.

El suceso tuvo lugar cuando el ferry se aproximaba al puerto de Salou. De acuerdo con la información publicada, los dos hermanos, que aparentemente estaban ebrios, decidieron abandonar la embarcación antes de llegar a destino y trataron de alcanzar a nado la costa.

Los dos turistas habían embarcado en Cambrils en el servicio de las 17:30 horas, el último ferry de la tarde con destino a Salou. Según el relato recogido por el diario catalán, poco antes de saltar al agua los hermanos habrían pedido cerveza a bordo.

Un marinero consultó la situación con el capitán, que decidió no servirles alcohol para evitar que continuara el alboroto que, según fuentes de la empresa del ferry citadas por Diari de Tarragona, ya habían protagonizado en el puerto de Cambrils antes de embarcar.

Cuando la embarcación se encontraba a pocos minutos de atracar en Salou, los dos hermanos optaron por lanzarse al mar desde una ventana con la intención de llegar nadando hasta la playa. Otros pasajeros avisaron a la tripulación de lo ocurrido y, a las 18:41 horas, se dio la voz de alerta a las autoridades. Se movilizaron efectivos de Salvamento Marítimo para localizar a los dos hombres.

Uno llegó a la playa y el otro murió

Los padres de los dos hermanos permanecieron a bordo del ferry e intentaron explicar lo sucedido. Según la información publicada por Diari de Tarragona, confiaban en sus dotes de natación para llegar a la playa, donde al parecer iban a quedar en un chiringuito para el reagrupamiento familiar.

Uno de los hermanos consiguió alcanzar la arena en una playa situada entre Cambrils y Salou. El otro no completó la travesía y murió ahogado. El cadáver fue identificado y el médico forense realizó el levantamiento a las 21:25 horas.

Las primeras hipótesis apuntan a que pudo sufrir agotamiento antes de hundirse, aunque la causa concreta del fallecimiento está pendiente de la autopsia. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarragona asumió las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Los familiares recibieron asistencia psicológica

El ferry completó su trayecto y atracó en el puerto deportivo de Salou. Los padres de los dos hermanos fueron retenidos inicialmente en las instalaciones portuarias para prestar declaración sobre lo ocurrido.

Posteriormente fueron informados de la muerte del hombre y recibieron atención de psicólogos desplazados para prestar asistencia a los familiares. La embarcación regresó después a Cambrils, ya que, según la información publicada por Diari de Tarragona, el ferry no tuvo ninguna responsabilidad en el ahogamiento.