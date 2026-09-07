Buscan durante cuatro días a un hombre y lo encuentran encerrado en un baño de su edificio

Vidal Angulo, de 77 años, desapareció el viernes 28 de agosto después de regresar de un paseo por el monte Rontegi, en Baracaldo (Vizcaya). Su familia denunció su desaparición y durante cuatro días se desplegó un dispositivo de búsqueda por los alrededores de la localidad. Finalmente, fue encontrado dentro de un baño situado en los garajes de su propio edificio.

Vidal regresó a su vivienda situada en la avenida Gernikako Arbola, en el barrio de San Vicente, sobre las 16:00 horas del viernes. Había salido sin llaves y utilizó el telefonillo para pedir a su mujer que le abriera el portal. Según el relato recogido por El Mundo, su esposa abrió la puerta y Vidal entró en el edificio. Como vivía en el séptimo piso, se supone que se dirigió al ascensor. Sin embargo, pasaron los minutos y no llegó a la vivienda.

Vidal tenía diagnosticado un deterioro cognitivo, aunque podía salir solo y ese día había ido a dar un paseo por el monte Rontegi. La preocupación llevó a la familia a avisar a las autoridades y presentar una denuncia ante la Policía vasca. También comenzaron a difundirse carteles con su fotografía y sus datos.

😄 PERSONA LOCALIZADA. Vidal ha aparecido con vida en Barakaldo, muchas gracias a todos los que habeis participado en la búsqueda y a los que habeis difundido su cartel por todo internet, ahora es momento de eliminar el cartel con su cara. pic.twitter.com/muFhBNK252 — VOSTeuskadi (@VOSTeuskadi) September 1, 2026

Cuatro días de búsqueda

Durante los días siguientes participaron en la búsqueda Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, DYA, voluntarios y unidades de la Policía vasca, incluidos equipos caninos y de drones. También intervinieron patrullas de la Policía Local. Los equipos rastrearon el monte Rontegi y las márgenes del río Nervión, entre otras zonas.

Mientras tanto, la familia temía que Vidal hubiera sufrido algún accidente. Su hija Iratxe explicó posteriormente en el programa El Madrugador, de Radio Nervión, que llegaron a pensar que había fallecido. Según recogió la prensa local, la preocupación aumentaba porque Vidal llevaba varios días sin tomar la medicación que necesitaba y sin comer ni beber.

Estaba en el propio edificio

La última señal de Vidal lo situaba frente al portal de su edificio, por lo que el inmueble ya había sido registrado en varias ocasiones. El martes por la tarde, cuando se cumplían cuatro días desde su desaparición, una vecina recordó una zona de los garajes que no era conocida por todos los residentes: unos baños situados en esa parte del edificio.

La hija de Vidal explicó a Radio Nervión que desconocía incluso la existencia de esos aseos. Según su relato, la familia cree que Vidal pudo bajar en ascensor hasta los garajes, desorientarse y entrar en uno de los baños. La puerta permitía entrar, pero era necesaria una llave para poder salir, según explicó su hija.

Además, contó a Radio Nervión que su padre estaba gritando y muy asustado cuando lo encontraron y que parecía no saber dónde se encontraba. Vidal presentaba síntomas de agotamiento y desorientación. Los servicios de emergencia lo trasladaron al Hospital de San Eloy, donde recibió atención médica.