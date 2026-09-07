Tragedia en la vendimia: muere un hombre de 63 años asfixiado por el 'tufo del vino' en Orense

Este año el calor ha hecho que se adelanten las fechas de las vendimias. El calendario tradicional, en el que la recogida de la uva se concentraba principalmente a finales de septiembre o en octubre, se ha modificado radicalmente. Se prevén unos resultados excelentes de producción de vino, pero no todo son buenas noticias entre los bodegueros.

La campaña de la vendimia se ha teñido de luto en la provincia de Orense tras confirmarse la muerte de un varón de 63 años en la localidad de Sandín, perteneciente a la parroquia de Flariz, en el municipio de Monterrei. El hombre falleció asfixiado en un lagar particular debido a la inhalación del conocido como 'tufo del vino', el dióxido de carbono altamente concentrado que se desprende de forma natural durante el proceso de fermentación del mosto.

La voz de alarma se dio en torno a las 22:00 de este domingo, cuando el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 alertó al 112 Galicia. Los vecinos y familiares de la víctima llevaban cerca de una hora sin noticias del hombre, que se había desplazado a un local bajo de su propiedad para realizar las labores propias de la elaboración del vino. Al acudir al inmueble, los allegados hallaron al bodeguero inconsciente en el interior del recinto y lograron trasladar su cuerpo al exterior.

A pesar de la rápida movilización de los servicios sanitarios y de una ambulancia asistencial, el personal médico solo pudo certificar el fallecimiento del varón. Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron dotaciones de la Guardia Civil para instruir las diligencias pertinentes y esclarecer el siniestro.

Un aire totalmente incompatible con la vida

Durante la intervención de los servicios de emergencia, los Bomberos de Verín realizaron las mediciones pertinentes de la calidad del aire en el interior del lagar. Los resultados arrojaron un escenario demoledor: la concentración de oxígeno en el recinto era de apenas el 10%. Los expertos recuerdan que este gas derivado de la transformación de la uva desplaza por completo al oxígeno en espacios cerrados o mal ventilados. Al ser inodoro e incoloro, se convierte en una trampa mortal invisible, provocando un desvanecimiento súbito y la muerte por asfixia en cuestión de minutos sin que la víctima perciba el peligro.

Esta nueva víctima mortal vuelve a poner de manifiesto la necesidad de extremar al máximo las precauciones en los lagares tradicionales durante estas semanas de intensa actividad vitivinícola, donde la falta de ventilación adecuada o la ausencia de sensores de CO2 continúan provocando accidentes fatales en toda la geografía española.