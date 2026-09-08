Condenada a seis años de cárcel por intentar matar a su pareja con crepes con diazepam y asfixiarle

Una mujer ha sido condenada a seis años de prisión por intentar asesinar a su pareja sentimental en Vizcaya, después de suministrarle diazepam oculto en unos crepes y tratar de acabar con su vida mientras permanecía inconsciente. La sentencia considera probado que la acusada pretendía simular un suicidio.

Los hechos se produjeron el 8 de julio de 2024, cuando la pareja se encontraba en proceso de ruptura. Según recoge Europa Press, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya ha impuesto a la mujer una pena de seis años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa.

La acusada había preparado unos crepes el día anterior y les incorporó diazepam antes de ofrecérselos a su pareja. Una vez que el hombre perdió el conocimiento por efecto del ansiolítico, la mujer aprovechó su estado para llevar a cabo el ataque.

Cortes en los brazos y una almohada

De acuerdo con los hechos probados de la sentencia, la procesada actuó "guiada por el ánimo de causar su muerte y simular un suicidio". Para ello, practicó varios cortes en los brazos del hombre y después intentó asfixiarle cubriéndole la cara con una almohada.

La víctima recuperó la consciencia durante el ataque, comenzó a forcejear con la acusada y pidió auxilio. Sus gritos alertaron a un vecino, que avisó a la Policía.

Los agentes acudieron al inmueble y llamaron a las puertas de las viviendas al grito de "policía". La mujer salió de la casa 13 minutos después, tras haberse realizado a sí misma varios cortes en los brazos y en la cara. En el interior, los policías encontraron al hombre inconsciente en el suelo de una habitación, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario para recibir asistencia.

La intención de acabar con su vida

La resolución judicial destaca que no existe controversia entre las partes sobre los actos de la acusada, que "estaban destinados a acabar con la vida de la víctima". La propia condenada reconoció su actuación y que "pretendió asegurar con su acción acabar con la vida de su pareja, eliminando cualquier posibilidad de defensa por su parte".

"Es incuestionable y evidente que, al no acabar con su vida, pese a ser su intención, por causas ajenas a su voluntad, el grado de ejecución del delito es el correspondiente a la tentativa", señala la sentencia.

El tribunal aprecia la agravante de parentesco, así como la atenuante muy cualificada de reparación del daño y la atenuante analógica de alteración psíquica. En relación con esta última, la resolución atribuye a la mujer "un estado de perturbación emocional en un contexto de aislamiento social, que deteriora levemente la percepción de la realidad y la toma de decisiones".

La sentencia también recoge que la encausada presenta un estilo disfuncional de personalidad que, en un contexto emocional "abrumador, en proceso de ruptura de la pareja que mantenía relación altamente disfuncional en contexto de alta frustración vital, fuerte estrés por maternidad/paternidad y escasa red de apoyo, condicionó su visión de la realidad y la toma de decisiones, menoscabando levemente sus capacidades cognitivo-volitivas".

En cuanto a la reparación del daño, la acusada, que se mostró arrepentida, consignó 55.480 euros para su entrega a la víctima.