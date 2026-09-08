Detenido un hombre por el asesinato del francés hallado descuartizado en el pantano de Yesa

La Guardia Civil y la Policía Foral han detenido este martes a un hombre de nacionalidad española como principal sospechoso del presunto asesinato de un ciudadano francés cuyos restos fueron encontrados el pasado 4 de agosto en el pantano de Yesa.

El hallazgo del cuerpo, que estaba descuartizado, dio lugar a una investigación iniciada ese mismo día por la Guardia Civil en Zaragoza. Días después, la Policía Foral recibió una denuncia por la desaparición de un varón, lo que permitió a ambos cuerpos establecer una conexión entre la persona desaparecida y los restos humanos localizados en el embalse.

Según han informado la Guardia Civil y la Policía Foral en una nota, la coordinación entre las investigaciones de ambos cuerpos permitió relacionar la denuncia de desaparición con los restos encontrados en Yesa.

Un registro en la vivienda de la víctima

El pasado 8 de agosto, los investigadores practicaron una entrada y registro en el domicilio de la víctima, situado en el barrio de La Milagrosa de Pamplona. El fallecido compartía la vivienda con otro varón.

La investigación está dirigida por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ejea de los Caballeros, en Zaragoza, que mantiene decretado el secreto de las actuaciones.