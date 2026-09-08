La violencia sacude Marbella: tiroteo en plena calle con un herido y tres holandeses detenidos

Un nuevo suceso violento ha alterado la tranquilidad de la Costa del Sol en las últimas horas. Una persona ha resultado herida como consecuencia de un intercambio de disparos registrado este martes en la concurrida localidad malagueña de Marbella. Los hechos han sucedido pasadas las 14:15 horas, momento en el que el servicio de Emergencias 112 Andalucía comenzó a recibir múltiples avisos de ciudadanos que alertaban con preocupación de lo que estaba ocurriendo en plena vía pública.

Según los primeros testimonios recabados en la zona, los testigos presenciales indicaron a los operadores de emergencias que se habían escuchado diversas detonaciones por arma de fuego en la avenida Ramón Gómez de la Serna, concretamente en las inmediaciones de un conocido establecimiento hotelero. De inmediato, se activó el protocolo de seguridad habitual para acordonar y asegurar el perímetro.

Hasta el lugar del incidente se han desplazado rápidamente numerosas patrullas de la Policía Nacional, así como agentes de la Policía Local del municipio, quienes consiguieron controlar la situación. Gracias a la celeridad de esta intervención, las fuerzas de seguridad han logrado arrestar in fraganti a tres individuos de nacionalidad holandesa por su presunta vinculación directa con los hechos, tal y como han informado a la agencia Europa Press fuentes cercanas a la investigación en curso.

Por su parte, los facultativos de los servicios sanitarios que acudieron tras el aviso del 112 han tenido que prestar asistencia médica a una persona que presentaba una herida de bala en una pierna. Tras recibir las primeras curas de urgencia en el mismo lugar del suceso, el paciente ha quedado bajo supervisión médica para asegurar su completa estabilización clínica en un centro hospitalario.

Cabe destacar que estas detenciones se enmarcan dentro del dispositivo especial y del plan específico que la Dirección General de la Policía ha puesto en marcha recientemente en toda la Costa del Sol. Este importante operativo estratégico tiene como objetivo primordial abordar y neutralizar los reiterados episodios violentos protagonizados con armas de fuego que han generado inquietud entre los residentes y turistas de la zona.

Las autoridades competentes llevan varios meses incrementando la presencia uniformada, así como las labores de inteligencia, para prevenir los ajustes de cuentas asociados al crimen organizado. La investigación se mantiene completamente abierta en estos momentos con el fin de esclarecer el detonante exacto de este ataque y determinar si los extranjeros detenidos forman parte de un entramado delincuencial de mayor envergadura operando en nuestro país.