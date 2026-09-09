Cuatro detenidos en Valencia por agredir sexualmente en grupo a la expareja de uno de ellos

La Policía Nacional ha arrestado en la provincia de Valencia a cuatro varones de entre 44 y 53 años por su presunta implicación en la agresión sexual en grupo a la expareja de uno de los implicados. La víctima fue presuntamente forzada por su exnovio a mantener relaciones con él, a quien también se investiga por un delito de violencia de género, así como con su hermano y dos amigos suyos.

La intervención policial arrancó el pasado 11 de agosto, fecha en la que la mujer acudió a una comisaría de la Policía Nacional para pedir información sobre los episodios de acoso, chantaje y agresiones sexuales que venía sufriendo por parte de su expareja durante el tiempo que duró la relación.

Tras la orientación brindada por los especialistas de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), la víctima formalizó la denuncia. A partir de ese momento, los investigadores constataron que la mujer habría sido forzada en reiteradas ocasiones a mantener contactos sexuales tanto con su expareja como con el entorno de este: su hermano y dos conocidos.

En caso de que la víctima rehusara someterse a sus exigencias, la expareja presuntamente la golpeaba y chantajeaba con difundir grabaciones de contenido explícito que realizaba con su teléfono móvil sin que ella lo supiera ni lo consintiera.

Las indagaciones policiales permitieron ubicar en un primer momento a la expareja, un varón de 51 años, que fue arrestado como presunto autor de los delitos de agresión sexual y malos tratos. Poco después, tras lograr la identificación del resto de los implicados, los agentes arrestaron al hermano y a los dos amigos como presuntos responsables de un delito de agresión sexual. Todos los implicados ya han pasado a disposición judicial.