Condenado a prisión un hombre en Lugo por abandonar a su novia desnuda en una rotonda

El Juzgado de lo Penal número 1 de Lugo ha condenado a un varón por múltiples delitos de violencia de género, entre los que destaca un episodio en el que desvistió a la fuerza a su novia y la abandonó en ropa interior en una rotonda. Los hechos, que se suman a un historial de agresiones físicas y amenazas de muerte, han sido considerados por el tribunal como un delito de trato degradante y vejaciones.

Los acontecimientos principales recogidos en la resolución judicial detallan los siguientes hechos probados: Vejación en la vía pública: Tras una discusión, el agresor despojó a la víctima de sus prendas de vestir y la dejó desamparada en una rotonda pública. La gravedad de la situación obligó a varios conductores y viandantes que circulaban por la zona a detenerse para auxiliar a la mujer y prestarle ropa con la que cubrirse. Agresiones en el domicilio: El tribunal declaró acreditado que, días antes en la vivienda que compartían, el acusado la tiró con brutalidad sobre la cama, la agarró fuertemente del cuello, le propinó bofetadas y le tiró del pelo. Amenazas de muerte: Cuando la víctima intentó zafarse y le advirtió de que llamaría a las fuerzas de seguridad, el condenado la amenazó explícitamente diciéndole que "antes de que llegara la policía, la mataría".

Penas por cuatro delitos

La sentencia impone penas que suman varios meses de prisión y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima. El juez dictó el fallo condenatorio por cuatro tipos penales: malos tratos, amenazas, trato degradante y vejaciones injustas. El acusado solo fue absuelto de otros dos cargos menores al no poderse acreditar la autoría durante la vista oral.

La resolución judicial también hace hincapié en el contexto de sumisión en el que vivía la víctima, señalando que los insultos, el control y los menosprecios eran habituales por parte del procesado hacia ella durante toda la relación.