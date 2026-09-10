Muere ahogada en la calle una mujer en Mallorca

Una mujer de 67 años ha muerto ahogada en Felanitx (Mallorca) tras quedar atrapada bajo un coche en plena tromba de agua. La mujer ha resbalado y ha quedado inmovilizada en los bajos del vehículo en un momento en que llovía con gran intensidad. El agua superaba los dos palmos de altura y la mujer ha quedado inmovilizada en un momento en el que había medio de una fuerte corriente de agua como consecuencia de las intensas lluvias. Unos vecinos que han pasado poco después por la zona han encontrado el cadáver de la mujer y no han podido hacer nada para ayudarle.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y un forense se ha desplazado de inmediato al municipio. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que se trata de una caída accidental provocada por la intensidad de las lluvias. El suceso se ha producido en el momento en que una fuerte tromba de agua ha recorrido Mallorca de este a oeste y ha dejado lluvias de gran intensidad. El agua caída ha provocado numerosos incidentes en la isla, aunque no de la gravedad del registrado en Felanitx, con la muerte de esta mujer.

Los servicios de emergencias han atendido más de un centenar de incidentes en apenas una hora, en su mayor parte por árboles caídos, cortes de tráfico e inundaciones en locales y garajes. Los Bomberos han realizado 85 intervenciones todas ellas de carácter leve, entre las que se incluyen la retirada de árboles de carreteras, inundaciones y el rescate de una persona en Calvià.

Banyalbufar, Esporles y el Port des Canonge han sido algunas de las zonas que han concentrado más actuaciones. La fuerza del viento ha provocado la caída de árboles en diferentes carreteras de Mallorca, dificultando la circulación. Los equipos de emergencias han tenido que actuar en distintos puntos de la carretera de la Serra, además de en la carretera de Valldemossa y la vía principal de Esporles.