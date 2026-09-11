El caso de Marcos, un militar leonés de 42 años, es el de un hombre que ha sobrevivido a dos intentos de asesinato presuntamente perpetrados por su expareja. El primero ocurrió en 2020, cuando 'Anita' introdujo talio, un veneno utilizado en raticidas, en una chocolatina que hizo llegar a Marcos a través de sus dos hijos. El segundo tuvo lugar cinco años después, en agosto de 2025, cuando la mujer se desplazó hasta el lugar donde él pasaba el verano y le arrojó ácido.

Marcos logró sobrevivir a ambos ataques, aunque el envenenamiento le dejó graves secuelas físicas y neurológicas. Tras el primer caso, 'Anita' fue condenada a 12 años y medio de prisión por intento de asesinato. Sin embargo, la condena fue recurrida y no se pidió su ejecución, por lo que permaneció en libertad provisional. En agosto de 2025 volvió a atacar a su expareja.

La mujer permanece actualmente en prisión provisional a la espera del juicio por este segundo intento de homicidio. El periodista de investigación Alfonso Egea ha analizado en el programa de esRadio En Casa de Herrero las circunstancias que rodean el caso y, especialmente, cómo fue posible que 'Anita' permaneciera en libertad después de la primera condena.

Una chocolatina con talio

A finales de 2019, Marcos decidió poner fin a su relación con Ana María, conocida en su entorno como 'Anita'. La pareja había estado junta durante unos 12 años y tenía dos hijos en común. Tras la separación, Marcos consiguió que la Justicia le concediera la custodia de los menores.

Fue entonces cuando, según la reconstrucción del caso, 'Anita' comenzó a preparar su venganza. En junio de 2020 introdujo talio en una chocolatina y se la dio a sus hijos, que entonces tenían seis y tres años, para que se la entregaran a su padre.

Los niños recibieron la indicación de que no probaran el chocolate y se lo dieran a Marcos. Él accedió después de que sus hijos insistieran. Poco después comenzó a encontrarse gravemente enfermo, aunque durante meses los médicos no lograron determinar que se trataba de un envenenamiento.

La intoxicación acabó provocándole un cuadro clínico extremadamente grave. Marcos perdió prácticamente la visión y sufrió neuropatías en las cuatro extremidades y deterioro cognitivo. Llegó a tener apenas un 2% de posibilidades de sobrevivir.

A pesar de todo, logró salir adelante y comenzó una larga recuperación que le permitió incluso volver a caminar.

12 años y medio de cárcel que no se ejecutaron

Cinco años después de los hechos se dictó sentencia contra 'Anita' por el primer intento de asesinato. La investigación había encontrado en su domicilio varias jeringuillas, un bote de herbicida y la tableta de chocolate relacionada con el envenenamiento.

La mujer negó los hechos, pero fue condenada a 12 años y medio de prisión. La sentencia fue recurrida y, según se explicó en el programa, ni la Fiscalía ni la acusación particular solicitaron su ejecución inmediata. 'Anita' permaneció así en libertad provisional a la espera de que se resolviera el recurso.

Para Alfonso Egea, esta circunstancia resulta especialmente relevante teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el riesgo de reincidencia que posteriormente se materializó: "Es una negligencia y una anomalía terrible. No hay un único responsable, pero eso significa que hay varios responsables".

Egea explica que la pandemia provocó una importante dilación en los procedimientos judiciales, pero considera determinante lo ocurrido una vez dictada la sentencia. Recuerda que 'Anita' había sido condenada a una pena de 12 años y medio y que, pese a ello, no se ejecutó la condena mientras se tramitaba el recurso.

"Cuando una sentencia se redacta, lo normal es que el condenado recurra. Lo que hacen las partes, tanto la acusación particular como la fiscalía, es exigir la ejecución de la condena", ha señalado el periodista.

Sin embargo, en este caso no ocurrió así. 'Anita' abandonó el banquillo y continuó en libertad: "Y aquí, como nadie pidió la ejecución de la condena, 'Anita' se levantó del banquillo, se fue para casa, y cuando todo el mundo pensaba que si no es esta semana será la próxima, esta mujer ingresará en prisión, se le envía la típica carta, tiene usted hasta tal día para ingresar, el tiempo fue pasando y 'Anita' estaba en libertad".

Cinco años después volvió a por Marcos

El 15 de agosto de 2025, 'Anita' volvió a localizar a su expareja. Marcos se encontraba en la localidad leonesa de Jiménez de Jamuz, donde pasaba el verano, cuando la mujer se aproximó a él vestida con un traje EPI blanco que le cubría prácticamente todo el cuerpo.

Según la reconstrucción del caso, le arrojó ácido y huyó del lugar. Marcos consiguió reaccionar rápidamente: se quitó la ropa y se duchó para minimizar los efectos de la sustancia.

El ataque no acabó con su vida, pero obligó a abrir una nueva investigación. 'Anita' no fue detenida inmediatamente. La Guardia Civil necesitó dos meses para reunir los elementos que permitieron situarla en el lugar de los hechos.

La investigación constató además que había realizado seguimientos a Marcos y que había enviado amenazas a él y a personas de su entorno. En el registro de su domicilio se localizó también una escopeta de perdigones de un calibre importante que, según los investigadores, podría haber sido utilizada en caso de que el ataque con ácido hubiera fracasado.

Esta vez sí ingresó en prisión provisional. Permanece recluida en la cárcel leonesa de Mansilla de las Mulas a la espera del juicio. Para Egea, el segundo ataque demuestra hasta qué punto la mujer había convertido a Marcos en el objetivo de su obsesión.

"Lejos de escarmentar con 12 años y medio de cárcel, la tipa genera un plan en su cabeza mediante el cual compra un traje EPI, una caja de cartón, localiza donde está Marcos, y se pasea un día de agosto para intentar pegarle un chorro con ácido y terminar la faena que no completó el talio. Es una psicópata de libro", dice Egea.

Una obsesión que comenzó con la separación

El periodista considera que el origen de los ataques está en la ruptura de la pareja y, especialmente, en la decisión de Marcos de quedarse con la custodia de sus hijos: "Cuando Marcos decide acabar la relación con su mujer, él toma la decisión de que los niños deben quedarse en custodia completa con él. No porque él se crea mejor padre que 'Anita', es porque él sabe que 'Anita' es muy mala madre".

Según Egea, la pérdida de la custodia convirtió a Marcos en el principal objetivo de 'Anita': "En ese momento Marcos se convierte en el peor enemigo acérrimo de 'Anita'. 'Anita' solo tiene un objetivo en esta vida y lo ha demostrado. Es querer matar a Marcos por haberla dejado y por haberle quitado a sus hijos".

Egea compara el caso con otros crímenes en los que el objetivo de un agresor se concentra en una persona concreta y plantea qué podría ocurrir si 'Anita' recuperase la libertad. "La pregunta para 'Anita' sería, ¿'Anita' puede volver a la sociedad sabiendo todos ya que solamente tiene un objetivo, que es matar a Marcos y no sabemos cuál es el siguiente episodio?", se pregunta el periodista.

El peligro de la chocolatina

Uno de los aspectos más graves del primer intento de asesinato es que los hijos de la pareja fueron utilizados para hacer llegar el veneno a su padre. El menor tenía entonces seis años. Por lo que Egea ha destacado el riesgo que asumió 'Anita' al entregar el chocolate a los niños: "'Anita' puso en peligro, en claro peligro, la vida de su hijo de seis años, haciéndole el portador de un regalo envenenado".

El periodista considera que el plan estaba diseñado para que Marcos no relacionara inicialmente el deterioro de su salud con la chocolatina. El talio provocó un empeoramiento progresivo y los médicos tardaron meses en identificar el origen de la intoxicación.

"El efecto del talio sobre el ser humano es terrible porque es un producto que se utiliza como raticida y cuando tú llegas al deterioro máximo al que llegó Marcos, es un deterioro, la dosis que incluye 'Anita' dentro de la chocolatina es lo suficientemente grave como para provocar un deterioro progresivo", explica el periodista.

Egea sostiene que la forma en la que se produjo el envenenamiento permitió que la causa permaneciera inicialmente oculta.

"Entonces lo que supuso eso fue un deterioro de la salud de Marcos tremendo hasta que llegaron al hospital, en el hospital no conseguían dar con el quid de la cuestión y cuando ya llegan al quid de la cuestión es cuando a Marcos le quedaba ya te digo apenas un 2% de posibilidades de salir adelante", destaca Egea.

Amenazas y una posible tercera tentativa

Tras el ataque con ácido, la investigación también encontró indicios de que 'Anita' había seguido a Marcos y había enviado amenazas a su entorno.

El registro de su domicilio permitió localizar además un arma que, según Egea, podía haber sido utilizada para volver a atacar a su expareja. "En el registro de su casa le trincaron una escopeta de perdigones de un calibre muy importante que ella, lo tienen claro los investigadores, para usar contra Marcos si lo del ácido no hubiera funcionado", añade Egea.

Por ello, el periodista considera que existen argumentos suficientes para mantenerla en prisión provisional mientras avanza el procedimiento.

Marcos, con graves secuelas y a cargo de sus hijos

Mientras 'Anita' permanece en prisión, Marcos y sus dos hijos pueden vivir con mayor tranquilidad. Aunque el segundo procedimiento terminara sin una nueva condena, la primera sentencia establece una pena de 12 años y medio de prisión, por lo que, según lo explicado en el programa, debería permanecer en prisión durante años.

Marcos, entretanto, continúa intentando reconstruir su vida después de las graves secuelas provocadas por el envenenamiento. Tras su retirada forzosa del Ejército, se ha volcado en el deporte y se ha convertido en corredor.

Además, se hace cargo de sus dos hijos. Una asociación de voluntariado de su localidad le ayuda con el cuidado diario de los menores. El propio Marcos lamenta que su caso haya recibido menos atención por tratarse de un hombre y no estar considerado como víctima de violencia de género.

Egea comparte esta reflexión y considera que el caso plantea una cuestión sobre la protección que deben recibir las víctimas independientemente de su sexo: "No cabe en ninguna cabeza humana, y mucho menos en el contexto que existe en este país ahora mismo, que si 'Anita' fuera Manolito, con una condena de doce años y medio de cárcel, deambulara durante cinco años hasta que se le pusiera a tiro una vez más su víctima".

El periodista insiste en que el caso de Marcos no puede reducirse a una cuestión estadística: "Estadísticamente, gracias a Dios, hay pocas 'Anitas'. Eso es cierto y eso es un argumento irrefutable, pero a Marcos le importa un pito la estadística. Marcos ha sobrevivido, pero Marcos tiene una calidad de vida terrible".

Y resume así las consecuencias que ha tenido para él el doble ataque: "Tuvo un 2% de posibilidades de supervivencia y apenas tiene un 1% de visión por uno de sus ojos, nada más. Su vida es una miseria que sigue adelante por su fuerza de voluntad, por su familia, por sus amigos y por sus hijos".

El caso queda ahora pendiente del juicio por el segundo intento de homicidio mientras 'Anita' continúa en prisión provisional. Marcos, después de haber sobrevivido a dos ataques, sigue adelante con sus hijos y con una vida marcada para siempre por aquella primera chocolatina envenenada.